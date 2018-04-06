İngiltere’deki Türkler Kaygılı

Ankara Anlaşması vizesinde 4 yıl sonra oturma hakkı uygulaması askıya alınınca Türkler, İngiltere’de zor duruma düştü. İngiltere İçişleri bakanlığı yeni bir kılavuz yayınlayacağını açıkladı ama ortada dolaşan “10 yılda oturma hakkı” söylentisi, 4 yıl hayaliyle evini, işini buraya taşıyan onbinlerce Türk’ü huzursuz ediyor.

Avukat Yusuf Kılınç, "3 yıllık uzatmalar var. Şimdiki hukuka göre 10 yıl sonra oturum var," diyor.

Hayaller bir açıklamayla suya düştü. 16 Mart günü İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Anlaşmalılar’dan artık oturma başvurusu kabul etmeyeceğini açıklaması İngiltere’ye yeni yerleşen Türkler’in planlarını bozdu.

Turizmci Mustafa Keskinbıçak, "Bir sabah kalktık ve oyunun kuralları değişti. Böyle olduğunu bilseydik belki de Türkiye’deki işlerimizi, hayatımızı hiç bozmazdık. Çocuklarımızın eğitimi ve kendimizi geliştirmek için Londra’yı tercih ettik," şeklinde konuşuyor.

Mustafa Keskinbıçak gibi onbinlerce Türk vatandaşı, İngiltere gibi hukukun üstünlüğüyle övünen bir devletin, nasıl olup da böyle bir karar aldığını anlayamıyor. Bunun için FaceBook, WhatsApp grupları kuruldu, web siteleri oluşturuldu. İngiliz Parlamentosunun web sitesi üzerinden imza toplanmaya başladı. Daha önce Türk vatandaşlarına paralı danışmanlık hizmeti veren Türk avukatları bu kez gönüllü çalışmalar başlattı.