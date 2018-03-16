İngiltere’deki Türkler’in Oturma İzni Endişesi

Ankara Anlaşması vizesiyle İngiltere’de iş yapan Türkler’in oturum başvuruları askıya alındı. Cuma sabahı İngiltere’deki Türkler’in karşılarına çıkan bu duyuru, birçok kişinin gelecek planlarını alt üst edecek.
İngiltere İçişleri Bakanlığı Ankara Anlaşması’yla ülkede ikamet eden ve çalışan Türk vatandaşlarına yönelik bir açıklama yaptı. 16 Mart 2018 tarihini milat olarak alan duyuruya göre bu tarihten itibaren sürekli oturum başvurusu kabul edilmeyecek.
Söz konusu karara neden olan bu vize kapsamında aile birleşimi başvurusu reddedilen bir Türk vatandaşının açtığı dava. Kendi oturumu onaylanan kişi, ailesini yasal süre dolmadığı halde İngiltere’ye getirmeye çalışmış, vize verilmeyince de mahkemeye başvurmuştu. Yıllar süren dava, sonunda yüksek yargıya taşındı ve hiç beklenmedik bir gelişmeye sebep oldu.
Mahkeme, bu şekilde İngiltere’de bulunan on binlerce Türk ailenin, daimi oturma izni hayallerini baltalayan bir karar verdi.
İçişleri bakanlığının web sitesinde mahkeme kararının adı, davayı açan kişinin soyadıyla anılıyor.
Aydoğdu kararı
İngiltere’de yıllarca çalışıp vergi ödeyen, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve bugün sürekli oturma başvurusu hakkını elde etmiş olan aileler şimdi ne yapacağını bilemez durumda.
20 Bin Üyeli “London Turkish Meetup” Facebook grubu, oturum hayalleri bir anda suya düşenlerin dertlerine çare aradığı, bir başvuru merkezine dönüşmüş durumda.
İmza toplayarak hak aramaktan, yürüyüş ve gösteri yaparak seslerini duyurmaya kadar çeşitli eylemler planlanıyor.
Ankara Anlaşması nedir?
Ankara Anlaşması yurt dışında yaşama hayali kuran Türkler açısından en kolay daimi oturma hakkı imkanı sunan anlaşma durumunda. Söz konusu anlaşma, Avrupa Birliği’nin adı Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) iken Topluluk üyeleri ile Türkiye arasında 1963 yılında Ankara’da imzalandı.
Ankara Anlaşması, Türkiye - Avrupa arası malların serbest dolaşımının dışında özellikle hizmetlerin de serbest dolaşmasını düzenleyen bir anlaşma. Sadece Türk vatandaşlarına tanınmış bir ayrıcalık olarak yıllardır uygulamada olan anlaşma, özellikle son 5 yıldır çok popüler.
Ankara Anlaşması kaynaklı vize türü, Mersinli bir ayakkabı boyacısının İngiltere’ye göç etmeye çalışırken önce başvurusunun reddedilmesi ardından yüksek yargının boyacı lehinde karar vermesiyle meşhur olan bir vize. Boyacı, hizmetlerin serbest dolaşımı kapsamında, 500 sterlinlik sermayeyle Londra’da ayakkabı boyacılılığı yapmaya hak kazanmış, çalışma vizesi ve daha sonra da oturma hakkı elde etmişti.
Bir başka ülkede çalışma ve oturma vizesi almanın son derece zor olduğu bir dönemde bir ayakkabı boyacısının hak arama mücadelesi birçoklarına yol gösteriri nitelikte oldu.
Bu anlaşma sayesinde meslek sahibi birçok kişi ufak sermayelerle İngiltere’de yaşamak ve oturma hakkı elde etmek üzere başvuruda bulunabiliyor.
İlk etapta bir yıllık verilen vizeyle kişi, eğer iş planına uyduğunu yıl sonunda kanıtlayabilirse 3 yıllık vize almaya hak kazanıyor. Dört yılın sonunda da artık süresiz oturma izni için başvuru hakkını elde edebiliyordu.
Ancak bir yüksek yargı kararıyla açılan bu yol şimdilik bir başka yüksek yargı kararıyla kapanmış görünüyor.
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