İngiltere’deki Türkler’in Oturma İzni Endişesi

Ankara Anlaşması vizesiyle İngiltere’de iş yapan Türkler’in oturum başvuruları askıya alındı. Cuma sabahı İngiltere’deki Türkler’in karşılarına çıkan bu duyuru, birçok kişinin gelecek planlarını alt üst edecek.

İngiltere İçişleri Bakanlığı Ankara Anlaşması’yla ülkede ikamet eden ve çalışan Türk vatandaşlarına yönelik bir açıklama yaptı. 16 Mart 2018 tarihini milat olarak alan duyuruya göre bu tarihten itibaren sürekli oturum başvurusu kabul edilmeyecek.

Söz konusu karara neden olan bu vize kapsamında aile birleşimi başvurusu reddedilen bir Türk vatandaşının açtığı dava. Kendi oturumu onaylanan kişi, ailesini yasal süre dolmadığı halde İngiltere’ye getirmeye çalışmış, vize verilmeyince de mahkemeye başvurmuştu. Yıllar süren dava, sonunda yüksek yargıya taşındı ve hiç beklenmedik bir gelişmeye sebep oldu.

Mahkeme, bu şekilde İngiltere’de bulunan on binlerce Türk ailenin, daimi oturma izni hayallerini baltalayan bir karar verdi.

İçişleri bakanlığının web sitesinde mahkeme kararının adı, davayı açan kişinin soyadıyla anılıyor.