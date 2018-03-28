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İngiltere’deki Yeni Nesil Gurbetçi Türk Kadını

28.03.2018 01:01 | Son Güncelleme

Yolları bir şekilde yurtdışında kesişen yeni nesil gurbetçi Türk kadınları kendi aralarında bir dayanışma girişimi başlattı. Bir grup kadın, neredeyse fahri konsolosluk gibi, ‘nerede oturulur, doktora nasıl gidilir, çocuğu hangi okula göndermek lazım?’ sorularına yanıt bulmaya başladı

İngiltere’deki Yeni Nesil Gurbetçi Türk Kadını

Yolları bir şekilde yurtdışında kesişen yeni nesil gurbetçi Türk kadınları kendi aralarında bir dayanışma girişimi başlattı.

Bir grup kadın, neredeyse fahri konsolosluk gibi, ‘nerede oturulur, doktora nasıl gidilir, çocuğu hangi okula göndermek lazım?’ sorularına yanıt bulmaya başladı.

Eskilerin yenilere yol göstermesi ihtiyacı üzerine kurulu bu dayanışma sistemi, sağlık, eğitim gibi sorunlardan vize, oturum, çalışma izni gibi konulara açıklık getiriyor.

Ankara Anlaşması’nın bugünlerde sürekli oturma hakkının belirsiz bir biçime dönüşmesi de en çok merak ettikleri konulardan.

Amerika’nın Sesi Londra muhabiri Barış Çimen onların bir buluşmasına ve gurbetteki yaşantılarından bir kesite tanık oldu.

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