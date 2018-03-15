‘İngiltere’deki Zehirlenme Olayının Sorumlusu Rusya’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İngiltere’nin talebi üzerine eski Rus ajanı Sergey Skripal’le kızı Yulia’nın Salisbury kentinde zehirlenmesi konusuyla ilgili olarak acil toplandı.

Güvenlik Konseyi’nde bir konuşma yapan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, zehirlenme olayıyla ilgili Rusya’yı suçladı, “Zehirlenme olayının sorumlusu Rusya” diye konuştu.

Haley, “İngiltere’de yaşanan zehirlenme olayla ilgili eğer Rusya cezalandırılmazsa, New York bir sonraki kimyasal suikast girişiminin yaşanacağı bir yer olabilir” dedi.

Rusya’yı acımasız ve saldırgan bir şekilde sinir gazı kullanmakla suçlayan Halley, “Şimdi bunu önlemek için somut önlemler almazsak, Salisbury kimyasal silahların kullanıldığını gördüğümüz son yer olmayacak. New York'ta ya da bu Güvenlik Konseyi’nde oturan herhangi bir ülkenin kentlerinde bunu tekrarlayabilirler” diye konuştu.

Halley, “Eğer bu sinir gazının kullanımından Rusya’yı sorumlu tutamazsak. Bu güvenlik konseyinin hiç bir güvenilirliği kalmaz” diye konuştu.