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İngiltere'den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Suriye sınırından ve Diyarbakır’dan uzak durun

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 20 dakika önce

İngiltere, vatandaşlarına Türkiye’nin Suriye ile sınırına 10 kilometre mesafedeki kentlere ve Diyarbakır’dan uzak durmaları konusundaki uyarısını yineledi.

İngiltere'den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Suriye sınırından ve Diyarbakır’dan uzak durun

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde bugün yayınlanan güncellemede, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Tunceli, Hakkari, Kilis ve Hatay kentlerine seyahat edilmemesi istendi.

Birleşik Krallık'ın seyahat uyarısı güncellemesinde, "olası protesto ve gösteriler"e ilişkin uyarı kaldırıldı. Türkiye’den Birleşik Krallık’a sefer yapan uçuşlarda ek güvenlik önlemleri alınabileceği belirtilen seyahat uyarısında, yolculara güvenlik görevlileriyle işbirliği yapmaları tavsiye edildi.

2016 yılında 1.7 milyondan fazla Birleşik Krallık vatandaşı Türkiye’ye seyahat etmiş, Türkiye tüm uyarılara rağmen Birleşik Krallık vatandaşları için en popüler turizm destinasyonlarından biri olmaya devam etmişti.

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook’a göre, "2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen terör saldırıları ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan seyahat uyarılarına rağmen" Türkiye İngiliz turistler için yurtdışındaki en popüler tatil destinasyonları arasında üçüncü sırada yer aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Türkiye Suriye seyahat uyarı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şam'da cuma ortadoğuda bizden habersiz kuş uçamaz pyd ye koridor derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli haini ülkeye doldurdu pyd devlet haline geldi türkmenler katledildi BOP görevini yaptılar küresel güçlerin piyonları
haçlılar vatandaşlarını uyarmış ne o pkk ya teröristlere verdiğiniz silahlar 20 km mesafeli mi 10 km sınırdan uzak dursun diyorsun Ateş düştüğü yeri değil bu ateş dünyayı yakar
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