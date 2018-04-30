HABER

İngiltere’nin İstemediği Göçmenler

30.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

İngiltere İkinci Dünya Savaşı sonrası çalıştırmak için gemilerle ülkeye getirdiği siyahlara önce kapıyı gösterdi, sonra özür diledi. Londra muhabirimiz Barış Çimen ömrünü İngiltere’de çalışarak geçiren ve yaşlılığında da ülkeyi terketmesi istenen Windrush Kuşağı’nın temsilcileriyle konuştu

İngiltere’nin İstemediği Göçmenler

İkinci Dünya Savaşı sonrası çalıştırmak için Imperial Windrush gemisiyle İngiltere’ye getirilen siyahlara Windrush jenerasyonu deniyor.

1948 yılından bu yana eski imparatorluktan kalan ülkelerden getirilen ve ömrünü İngiltere’de hastanelerde, ulaşımda, kömür madenlerinde çalışarak geçiren Windrush Kuşağı’ndan ülkeyi terketmesi istendi.

Hükümet, ev sahiplerine, hastanelere göçmenlerin yasallığını doğrulama mecburiyeti getirdi. Windrush kuşağınınsa İngiltere’de oturum izni yok.Bu kuşağın İngiliz pasaportu olmadığı için bir çok mağdur ortaya çıktı.

Ancak göçmenlerin seslerini duyurabilmesiyle, hükümet özür dileyerek hatasını telafi edeceği konusunda söz verdi.

Polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?Polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?
Tarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyorTarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyor
Afrin kahramanının şoke eden ölümü! Afrin kahramanının şoke eden ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'dan tehdit gibi 'uranyum' açıklaması

İran'dan tehdit gibi 'uranyum' açıklaması

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı

Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı

Trump ile Macron'un Beyaz Saray'ın bahçesine diktikleri ağaç karantinaya alındı

Trump ile Macron'un Beyaz Saray'ın bahçesine diktikleri ağaç karantinaya alındı

ABD Başkanı Trump'tan tehdit gibi sözler: Devleti kapatırım

ABD Başkanı Trump'tan tehdit gibi sözler: Devleti kapatırım

Yunan Savunma Bakanı Kammenos ülkeyi karıştırdı! 'Bu adam beyinsiz’

Yunan Savunma Bakanı Kammenos ülkeyi karıştırdı! 'Bu adam beyinsiz’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.