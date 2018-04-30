İngiltere’nin İstemediği Göçmenler

İkinci Dünya Savaşı sonrası çalıştırmak için Imperial Windrush gemisiyle İngiltere’ye getirilen siyahlara Windrush jenerasyonu deniyor.
1948 yılından bu yana eski imparatorluktan kalan ülkelerden getirilen ve ömrünü İngiltere’de hastanelerde, ulaşımda, kömür madenlerinde çalışarak geçiren Windrush Kuşağı’ndan ülkeyi terketmesi istendi.
Hükümet, ev sahiplerine, hastanelere göçmenlerin yasallığını doğrulama mecburiyeti getirdi. Windrush kuşağınınsa İngiltere’de oturum izni yok.Bu kuşağın İngiliz pasaportu olmadığı için bir çok mağdur ortaya çıktı.
Ancak göçmenlerin seslerini duyurabilmesiyle, hükümet özür dileyerek hatasını telafi edeceği konusunda söz verdi.
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