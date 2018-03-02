HABER

İngiltere’nin Sibirya Soğuklarıyla İmtihanı

02.03.2018 22:29 | Son Güncelleme

İngiltere bu bahara yoğun kar yağışıyla girdi. Yollara çıkanlar perişan oldu. Marketlerde raflar boşaldı, doğal gaz stoklarının azlığı da telaşı ikiye katladı

İngiltere’nin Sibirya Soğuklarıyla İmtihanı

İngiltere bu bahara yoğun kar yağışıyla girdi. Yollara çıkanlar perişan oldu. Marketlerde raflar boşaldı, doğal gaz stoklarının azlığı da telaşı ikiye katladı.

Zor koşullar nedeniyle şimdiye kadar 10 kişinin ölmesi de olayı hava durumu seviyesinden felaket düzeyine taşıdı.

Karayollarında 8-10 saatlik bekleyişler, yolda kalanlara yakıt ve yiyecek ulaştırmak isteyen kurtarma ekiplerinin yetişemeyeceği bir hal aldı.

Hastaneler yeni gelecek acil vakalara yer açmak için acil olmayan müdahaleleri askıya aldı.

Başkent Londra’da evsizler sabaha uyanamama korkusuyla gecelerini uykusuz geçirmeyi tercih ettiler. Kurtarma ekiplerine ordudan da destek verileceği açıklandı.

20 den fazla tren hattında seferler en aza indirgendi. Kentlerde çalışıp birer saatlik tren mesafesinde oturanlar işlerine gidip gelemedi. Ulaşım Koordinasyon Dairesi çalışanlara erken paydos etmelerini akşama kalmamalarını tavsiye eden açıklamalar yayınladı.

Karayollarında kar fırtınasında kalanların imdadına kurtarma ekipleri, polis ve asker yetişmeye çalıştı. Yakıt ve yemek ulaştırabilmek için istasyonlar kuruldu. Yaşlılar, çocuklar ve hastalar araçlardan alınıp daha güvenli yerlere taşındı.

Karayollarına yakınlarda oturanlar mağdurlara evlerinden battaniye sıcak çorba ve başka ihtiyaç malzemeleri taşıdı.

Sosyal medya yollarda perişan olanların yaşadıklarını anlatan mesajlar, videolarla doldu.

Tüm İngiltere’yi etkisi altına alan Emma fırtınasının, geldiği yer Sibirya. Etkisi nedeniyle bütün gazetelerde, haber bültenlerinde manşetten giriyor. Siyaset, uluslararası ilişkiler Avrupa Birliği, Brexit; bütün konular bir haftadır bu gündemin altında kalıyor.

Meteoroloji dairesi hafta başından beri devam eden şiddetli hava uyarısını perşembe akşamı kırmızı alarm seviyesine çıkardı. Kar yağışının, etkisini kaybetmiş gibi gözükmesine aldanmamaları konusunda yola çıkacakları uyardı. Sırada dondurucu rüzgarla birlikte gelen yağmur var. Yollardaki buzlanma ulaşımı imkansız hale getirecek. Isı yer yer sıfırın altında 10’a düşüyor. 1 Mart’la birlikte gelen aşırı soğuk İngiltere’nin bu güne kadar gördüğü en soğuk bahar olarak kabul edildi.

Zararın maddi boyutları rakamsal olarak hesaplanmaya çalışılıyor. Otomobil Derneği 10 milyon sterlinlik bir zarar açıkladı şimdiden. 2000 civarında rapor edilmiş hasarlı trafik kazası var.

Bu kazalarda ölenlerin telafisiz acısı ortak endişeyi artıran en önemli neden. En son küçük bir kızın evinin önünde oynarken kayan bir otomobilin bahçeye dalması sonucu hayatını kaybettiği haberi geldi. Onunla birlikte hava durumundan ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Market ve manavlardaki raflar boşaldı. Gıda taşıyan kamyonlar kentlere ulaşamadığı için de yerlerine yenileri konulamadı. Bu sorunun açığa çıkmasına gösterilen sebep ise kötü havaya kendince hazır olmak isteyen vatandaşların yiyecek stoklaması.

Fırtına birkaç gün daha etkisini azalarak sürdürecek ama İngiltere’yi pusuda bekleyen bir tehdit daha var. O da doğal gaz stoklarının talebi karşılayamama endişesi.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Afrin'deki kahraman komutan F-16'lara seslendi: Uçaklarımız gerekirse bizi vursun

Afrin'deki kahraman komutan F-16'lara seslendi: Uçaklarımız gerekirse bizi vursun

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

İlginizi Çekebilir

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...

Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...

ABD askerleri Suriye-Irak sınırında!

ABD askerleri Suriye-Irak sınırında!

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Zeytin Dalı Harekatı Afrin’le Sınırla Kalmayacak'

'Zeytin Dalı Harekatı Afrin’le Sınırla Kalmayacak'

‘İttifak’ Gölgesinde Seçim Güvenliği Arayışı

‘İttifak’ Gölgesinde Seçim Güvenliği Arayışı

OHAL İnceleme Komisyonu’nun Kararları Tartışılıyor

OHAL İnceleme Komisyonu’nun Kararları Tartışılıyor

Real Madrid oyuncusu Luka Modric yalan beyanla suçlanıyor

Real Madrid oyuncusu Luka Modric yalan beyanla suçlanıyor

Uygur gazeteci: Çin 20 akrabamı hapse attı

Uygur gazeteci: Çin 20 akrabamı hapse attı

Pentagon Türkiye’ye ‘Afrin’ Uyarılarını Yineledi

Pentagon Türkiye’ye ‘Afrin’ Uyarılarını Yineledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.