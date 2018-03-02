İngiltere’nin Sibirya Soğuklarıyla İmtihanı

İngiltere bu bahara yoğun kar yağışıyla girdi. Yollara çıkanlar perişan oldu. Marketlerde raflar boşaldı, doğal gaz stoklarının azlığı da telaşı ikiye katladı. Zor koşullar nedeniyle şimdiye kadar 10 kişinin ölmesi de olayı hava durumu seviyesinden felaket düzeyine taşıdı. Karayollarında 8-10 saatlik bekleyişler, yolda kalanlara yakıt ve yiyecek ulaştırmak isteyen kurtarma ekiplerinin yetişemeyeceği bir hal aldı. Hastaneler yeni gelecek acil vakalara yer açmak için acil olmayan müdahaleleri askıya aldı. Başkent Londra’da evsizler sabaha uyanamama korkusuyla gecelerini uykusuz geçirmeyi tercih ettiler. Kurtarma ekiplerine ordudan da destek verileceği açıklandı. 20 den fazla tren hattında seferler en aza indirgendi. Kentlerde çalışıp birer saatlik tren mesafesinde oturanlar işlerine gidip gelemedi. Ulaşım Koordinasyon Dairesi çalışanlara erken paydos etmelerini akşama kalmamalarını tavsiye eden açıklamalar yayınladı. Karayollarında kar fırtınasında kalanların imdadına kurtarma ekipleri, polis ve asker yetişmeye çalıştı. Yakıt ve yemek ulaştırabilmek için istasyonlar kuruldu. Yaşlılar, çocuklar ve hastalar araçlardan alınıp daha güvenli yerlere taşındı.

Karayollarına yakınlarda oturanlar mağdurlara evlerinden battaniye sıcak çorba ve başka ihtiyaç malzemeleri taşıdı. Sosyal medya yollarda perişan olanların yaşadıklarını anlatan mesajlar, videolarla doldu. Tüm İngiltere’yi etkisi altına alan Emma fırtınasının, geldiği yer Sibirya. Etkisi nedeniyle bütün gazetelerde, haber bültenlerinde manşetten giriyor. Siyaset, uluslararası ilişkiler Avrupa Birliği, Brexit; bütün konular bir haftadır bu gündemin altında kalıyor. Meteoroloji dairesi hafta başından beri devam eden şiddetli hava uyarısını perşembe akşamı kırmızı alarm seviyesine çıkardı. Kar yağışının, etkisini kaybetmiş gibi gözükmesine aldanmamaları konusunda yola çıkacakları uyardı. Sırada dondurucu rüzgarla birlikte gelen yağmur var. Yollardaki buzlanma ulaşımı imkansız hale getirecek. Isı yer yer sıfırın altında 10’a düşüyor. 1 Mart’la birlikte gelen aşırı soğuk İngiltere’nin bu güne kadar gördüğü en soğuk bahar olarak kabul edildi. Zararın maddi boyutları rakamsal olarak hesaplanmaya çalışılıyor. Otomobil Derneği 10 milyon sterlinlik bir zarar açıkladı şimdiden. 2000 civarında rapor edilmiş hasarlı trafik kazası var.