İngiltere'nin 'sinir gazını açıklaması' için Rusya'ya verdiği süre doldu

İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Theresa May'in ABD Başkanı Donald Trump'ın da desteğini aldığı belirtildi.

Rusya, Sergey ve Yulia Skripal'in zehirlenmesiyle ilgileri olmadığını belirtmiş ve saldırıda kullanılan maddenin örneğine erişim talebinde bulunmuştu.

Theresa May, Moskova'ya ültimatom verdiğinde, yanıt gelmemesi durumunda 'geniş çaplı önlemler alınacağını' ve saldırının arkasında 'büyük ihtimalle Rusya'nın olduğunu' söylemişti.

Moskova'dan verilen süre içinde yanıt gelmedi. Şimdi İngiltere Başbakanı Theresa May'in Rusya'ya karşı ne gibi adımlar atacağı henüz belirsiz.

İngiltere hükümetinin eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Salisbury'de Rus yapımı sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin soruları yanıtlaması için Moskova'ya verdiği süre Salı gece yarısı sona erdi.

Telefonda görüşen May ile Trump, Moskova'nın sinir gazının nasıl kullanıldığına ilişkin sorulara net yanıtlar vermesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

Başbakanlık sözcüsü ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Estonya, Letonya, Litvanya'nın da saldırıyı kınadıklarını ve İngiltere'ye desteklerini sunduklarını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, saldırının Rusya devleti tarafından gerçekleştirilen 'doğrudan bir eylem' olduğunun ortaya çıkması durumunda, bunun 'kimyasal silahlar konvansiyonu ile uluslararası hukukun ihlali ve uluslararası düzen içinde belirlenen kurallara uyanlara da tehdit sayılacağını' ifade etti.

Salı günü Avam Kamarası'nda konuşan İngiltere Başbakanı May, "Eğer Salı gece yarısına kadar ikna edici bir yanıt alamazsak, Moskova'nın İngiltere'de hukuk dışı bir şekilde güç kullandığı sonucuna varacağız" demişti.

May, Rusya'nın Salı gecesine kadar geçerli bir açıklama yapmaması durumunda da İngiltere'nin artırmaya hazır olduğu önlemleri Çarşamba günü Avam Kamarası'nda görüşmeye açılabileceğini söylemişti.