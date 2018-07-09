İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

İngiltere'de Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifası sonrası göreve Sağlık Bakanı Jeremy Hunt getirildi. İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in Muhafazakâr Partili siyasetçinin göreve atanmasını onayladığı duyuruldu.
Hunt'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla boşalan Sağlık Bakanlığı görevine ise Matt Hancock getirildi.
Art arda istifalar
Başbakan Theresa May'in liderliğindeki hükümet, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreciyle bağlantılı olarak son 24 saatte üç üst düzey yetkilinin istifa etmesi nedeniyle zor zamanlar geçiriyor.
Johnson, Brexit sürecinde May ile ayrılığa düştüğünü belirterek Pazartesi günü istifasını verdi. Aynı şekilde Brexit Bakanı David Davis de Pazar gecesi yardımcısı Steve Baker ile birlikte istifa ettiğini açıklamıştı
Son 24 saat içinde yaşanan üç istifanın May hükümetinin geleceğine dair soru işaretleri oluşturduğu yorumları yapılırken, önümüzdeki günlerde hükümetin düşürülmesi için girişimde bulunulması ve May liderliğine karşı güvensizlik oylaması yapılması gündeme gelebilir.
AB'den nasıl çıkılacak?
Dışişleri eski Bakanı Johnson ve destekçileri "sert çıkış" olarak adlandırılan ve İngiltere'nin AB'den ayrılırken bağların mümkün olduğunca koparılmasını hedefleyen kesimde yer alırken, iş dünyası ve piyasaların "sert çıkışa" karşı olmasından dolayı Başbakan May daha uzlaşmacı bir tavır takınmak istiyor.
Karşıt görüştekiler May'in bu uzlaşmacı tavrına karşı çıkarken, söz konusu istifalarla birlikte Başbakan'ın iktidarı dönemindeki en zorlu dönemeçlerden birisi olan Brexit müzakerelerinin 29 Mart 2019'a kadar nasıl sonlandırılacağı sorusu geçerliliğini koruyor.
May'in yanında yer alan "sadık" siyasetçiler arasında gösterilen yeni Dışişleri Bakanı Hunt, 2016 yılındaki Brexit referandumunda ise AB'den ayrılmama yönünde görüş bildirmişti. Hunt, tıpkı Başbakan May gibi Brexit sonrası AB ile yakın ticari ilişkileri korumak isteyen bir tavır sergiliyor.
DW,rtr,AP/ÇÖ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?
Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)
AK Partili Bülent Turan'dan TBMM'deki yemin töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden CHP'li vekillere sert tepki!
Son Başbakan Binali Yıldırım makam aracıyla son kez TBMM'ye gitti
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum