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İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

09.07.2018 23:58 | Son Güncelleme

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasıyla boşalan İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevine Jeremy Hunt getirildi.

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

İngiltere'de Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifası sonrası göreve Sağlık Bakanı Jeremy Hunt getirildi. İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in Muhafazakâr Partili siyasetçinin göreve atanmasını onayladığı duyuruldu.

Hunt'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla boşalan Sağlık Bakanlığı görevine ise Matt Hancock getirildi.

Art arda istifalar

Başbakan Theresa May'in liderliğindeki hükümet, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreciyle bağlantılı olarak son 24 saatte üç üst düzey yetkilinin istifa etmesi nedeniyle zor zamanlar geçiriyor.

Johnson, Brexit sürecinde May ile ayrılığa düştüğünü belirterek Pazartesi günü istifasını verdi. Aynı şekilde Brexit Bakanı David Davis de Pazar gecesi yardımcısı Steve Baker ile birlikte istifa ettiğini açıklamıştı

Son 24 saat içinde yaşanan üç istifanın May hükümetinin geleceğine dair soru işaretleri oluşturduğu yorumları yapılırken, önümüzdeki günlerde hükümetin düşürülmesi için girişimde bulunulması ve May liderliğine karşı güvensizlik oylaması yapılması gündeme gelebilir.

AB'den nasıl çıkılacak?

Dışişleri eski Bakanı Johnson ve destekçileri "sert çıkış" olarak adlandırılan ve İngiltere'nin AB'den ayrılırken bağların mümkün olduğunca koparılmasını hedefleyen kesimde yer alırken, iş dünyası ve piyasaların "sert çıkışa" karşı olmasından dolayı Başbakan May daha uzlaşmacı bir tavır takınmak istiyor.

Karşıt görüştekiler May'in bu uzlaşmacı tavrına karşı çıkarken, söz konusu istifalarla birlikte Başbakan'ın iktidarı dönemindeki en zorlu dönemeçlerden birisi olan Brexit müzakerelerinin 29 Mart 2019'a kadar nasıl sonlandırılacağı sorusu geçerliliğini koruyor.

May'in yanında yer alan "sadık" siyasetçiler arasında gösterilen yeni Dışişleri Bakanı Hunt, 2016 yılındaki Brexit referandumunda ise AB'den ayrılmama yönünde görüş bildirmişti. Hunt, tıpkı Başbakan May gibi Brexit sonrası AB ile yakın ticari ilişkileri korumak isteyen bir tavır sergiliyor.

DW,rtr,AP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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