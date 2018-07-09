İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

Son 24 saat içinde yaşanan üç istifanın May hükümetinin geleceğine dair soru işaretleri oluşturduğu yorumları yapılırken, önümüzdeki günlerde hükümetin düşürülmesi için girişimde bulunulması ve May liderliğine karşı güvensizlik oylaması yapılması gündeme gelebilir.

Johnson, Brexit sürecinde May ile ayrılığa düştüğünü belirterek Pazartesi günü istifasını verdi. Aynı şekilde Brexit Bakanı David Davis de Pazar gecesi yardımcısı Steve Baker ile birlikte istifa ettiğini açıklamıştı

Başbakan Theresa May'in liderliğindeki hükümet, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreciyle bağlantılı olarak son 24 saatte üç üst düzey yetkilinin istifa etmesi nedeniyle zor zamanlar geçiriyor.

AB'den nasıl çıkılacak?

Dışişleri eski Bakanı Johnson ve destekçileri "sert çıkış" olarak adlandırılan ve İngiltere'nin AB'den ayrılırken bağların mümkün olduğunca koparılmasını hedefleyen kesimde yer alırken, iş dünyası ve piyasaların "sert çıkışa" karşı olmasından dolayı Başbakan May daha uzlaşmacı bir tavır takınmak istiyor.

Karşıt görüştekiler May'in bu uzlaşmacı tavrına karşı çıkarken, söz konusu istifalarla birlikte Başbakan'ın iktidarı dönemindeki en zorlu dönemeçlerden birisi olan Brexit müzakerelerinin 29 Mart 2019'a kadar nasıl sonlandırılacağı sorusu geçerliliğini koruyor.

May'in yanında yer alan "sadık" siyasetçiler arasında gösterilen yeni Dışişleri Bakanı Hunt, 2016 yılındaki Brexit referandumunda ise AB'den ayrılmama yönünde görüş bildirmişti. Hunt, tıpkı Başbakan May gibi Brexit sonrası AB ile yakın ticari ilişkileri korumak isteyen bir tavır sergiliyor.

DW,rtr,AP/ÇÖ,CÖ

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