İngiltere’yi Sarsan Brexit Raporu

İngiltere’de hükümetin hazırlattığı gizli Brexit raporu internete düştü. BuzzFeed adlı haber sitesinde yayınlanan sızıntılara göre İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıldığı zaman başına gelecekler hiç de iç açıcı değil. Bilgiler tam da herkesin Brexit konusuna yoğunlaştığı günlerde ortaya çıktı.

Başbakan Theresa May ve kabinesini siyaüsi açıdan altından zor kalkacağı bir konuma getiren raporun adı, ‘Avrupa Birliği Çıkış Analizleri’. Rapor, Ocak 2018 tarihli. Raporda, en akla uygun üç ayrılık senaryosunun İngiltere’ye maliyeti sorgulanıyor.

Raporda İngiltere’nin en lehine olan kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapılması halinde bile ekonomik kaybın %5 gibi önemli bir rakam olması bekleniyor. Bu oran önümüzdeki 15 yıllık büyüme tahminine gerileme olarak yansıyacak.

Eğer İngiltere, Avrupa Birliği’nden hiçbir anlaşma yapmadan, sert bir şekilde ayrılırsa ekonomik kayıp oranı %8’i bulacak. Ortak pazarda kalmaya devam ettiği senaryoda bile, İngiltere’nin kayıptan kaçamayacağı ve %2’lik bir büyüme kaybıyla yüzleşeceği ortaya çıkıyor. Hem de kaba bir hesapla. Ekonomiyi yeni gümrük düzenlemelerine dönüştürme maliyetini hesaba katmaksızın ortaya çıkan rakamlar bunlar.