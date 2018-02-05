İngiltere’yi Sarsan Brexit Raporu

İngiltere’de hükümetin hazırlattığı gizli Brexit raporu internete düştü. BuzzFeed adlı haber sitesinde yayınlanan sızıntılara göre İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıldığı zaman başına gelecekler hiç de iç açıcı değil. Bilgiler tam da herkesin Brexit konusuna yoğunlaştığı günlerde ortaya çıktı.
Başbakan Theresa May ve kabinesini siyaüsi açıdan altından zor kalkacağı bir konuma getiren raporun adı, ‘Avrupa Birliği Çıkış Analizleri’. Rapor, Ocak 2018 tarihli. Raporda, en akla uygun üç ayrılık senaryosunun İngiltere’ye maliyeti sorgulanıyor.
Raporda İngiltere’nin en lehine olan kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapılması halinde bile ekonomik kaybın %5 gibi önemli bir rakam olması bekleniyor. Bu oran önümüzdeki 15 yıllık büyüme tahminine gerileme olarak yansıyacak.
Eğer İngiltere, Avrupa Birliği’nden hiçbir anlaşma yapmadan, sert bir şekilde ayrılırsa ekonomik kayıp oranı %8’i bulacak. Ortak pazarda kalmaya devam ettiği senaryoda bile, İngiltere’nin kayıptan kaçamayacağı ve %2’lik bir büyüme kaybıyla yüzleşeceği ortaya çıkıyor. Hem de kaba bir hesapla. Ekonomiyi yeni gümrük düzenlemelerine dönüştürme maliyetini hesaba katmaksızın ortaya çıkan rakamlar bunlar.
Hükümetin içinde bile sır gibi saklanan rapor, Avrupa Birliği’nden çıkışı düzenleyen birimler tarafından sadece ilgili bakanlarla, birebir görüşmeler şeklinde paylaşılmıştı. Amaç, kabinenin Brexit alt komisyon toplantısına hazırlanmaktı.
Kamuoyuyla paylaşılması gereken bu bilgilere neden devlet sırrı muamelesi yapıldığı sorusuna, belgeleri sızdıran kaynak çarpıcı bir yorumla karşılık verdi: “Çünkü utanç verici.”
Rapora göre, ABD’yle yapılacak ticari anlaşmalar bile durumu kurtaramayacak. Brexit referandumu öncesi yapılan hesaplarla bu sonuçların farklı çıkması ayrı bir tartışma konusu. Rapordaki ayrıntılar, oldukça endişe verici.
Tahminlere göre, ekonominin yapıtaşları sayılabilecek her sektör zarara uğrayacak. Kimya, imalat, gıda, otomotiv, perakende sektörleri darbeyi en sert alacak olanlar. İngiltere’nin etkilenmeyecek bölgesi yok. Kuzey İrlanda için gümrük uygulamasındaki ayrıcalıklar bile durumu değiştirmiyor. Londra, Avrupa’daki Finansal Merkez konumunu da kaybedecek. Olumsuz etkilenmemesi muhtemel tek sektör tarım.
Ortaya çıkan acı gerçekler İngiltere’de ortalığı ayağa kaldırdı. Sızan bilgiler Muhafazakar Parti içinden bile tepki gördü. İlgili bakanlıkların yetkili isimleri İşçi Partisi’nin “gerçekleri halka açıklayın” çağrısına fazla direnmedi. Tek çekinceleri raporların pazarlık halinde oldukları Avrupa Birliği ülkelerince koz olarak kullanılma tehlikesi.
Şimdi kulislerde raporu kısmen mi yayınlayalım yoksa değiştirerek mi sorusuna yanıt aranıyor.
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