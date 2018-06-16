İngiltere’yi Sarsan Yangından Bir Yıl Sonra

Tam bir yıl önce İngiltere, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı: Grenfell yangını. 1970’te toplumun dar gelirli kesimine yuva olsun diye inşa edilmiş sosyal konutlardan birini alevler yuttu. Bina 23 katlıydı. İçinde başka çaresi olmadığını beyan edenlere devletin gösterdiği bir yuvaydı. Neredeyse tamamı göçmenlerden oluşan yaşlılar, gençler, çocuklardan oluşan yüzlerce aile yaşıyordu bu dev gökdelende.

13 Haziran’ı 14’üne bağlayan gece 4. kattaki dairelerden birinde oturan Bahailu Kebele, tıpkı çoğu komşusu gibi bir Müslüman, yangın alarmıyla uyandı ve mutfağında yangın çıktığını önce itfaiyeye, sonra da komşularına haber verdi.

İtfaiye 5 dakika sonra olay yerindeydi. Başlangıçta kolayca üstesinden gelinebilir gibi görünüyordu ama öyle olmadı. Mutfak penceresinden dışarı uzanan alevler daha bir yıl ünce yenilenmiş izolasyon malzemesini çıra gibi tutuşturdu. Yangının çıktığı kattan yukarı daha 19 kat vardı. Binayı çabucak saran alevlerden kurtulmak için, belli ki çaresizlikten, aşağı inmek yerine üst katlara kaçarak kurtulmayı denedi bir kısmı. İtfaiye 62 kişiyi kurtarmayı başardı fakat bu bina 72 kişiye mezar oldu. Çoğu göçmen, kadın, çocuk yaşlı hatta annesinden o gün doğan bir bebek de dahildi acı bilançoya.