İngitere'den Rusya'nın ortak araştırma teklifine tepki

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) özel toplantısına katılan İngiliz heyeti, İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenen eski çifte ajan Sergey Skripal'a yönelik saldırı hakkında ortak araştırma talep eden Rusya'nın bu teklifini "sapkın" olarak niteledi.

Moskova'nın talebi üzerine örgütün merkezi Lahey'de gerçekleştirilen toplantı sırasında Twitter üzerinden açıklama yapan İngiliz heyeti, "Rusya'nın Salisbury olayı hakkında İngiltere ve Rusya'nın ortak araştırma teklif etmesi sapkınca. Bu bir şaşırtmaca taktiği" ifadesini kullandı. Heyet, Moskova'yı "Rus yetkililerce cevaplanması gereken sorulardan sıyrılmak için" böyle bir öneri getirmekle suçladı.

Rusya, 4 Mart'ta Sergey Skripal ve kızı Yulya'yı hedef alan zehirli gaz saldırısından sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.

Olaya ilişkin incelemeleri sürdüren İngiltere'deki Porton Down biyolojik ve kimyasal silah laboratuvarındaki bilim insanları ise saldırıda kullanılan zehrin, Sovyet döneminin sinir gazları sınıfında yer alan Noviçok olduğu sonucuna vardı. Ancak zehrin Rusya'da üretilip üretilmediğini henüz teyit edemediğini duyurdu.