İnsan evladına bunu nasıl yapar! Kalpsiz anneye ağır ceza!

Katrina Shangreaux oğlu Kylen'i yatağını ıslattığı için önce yere atıp tekmeledi sonra da kemerin tokasıyla döverek öldürdü.

OĞLUNU İÇİP İÇİP DÖVDÜ



Kadın mahkemede suçunu kabul etti ve olay sırasında çok alkollü olduğunu söyledi.

Savcılık kadın için 27 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası talep ederken yargıç çocuğun kendini savunamayacak yaşta olduğunu göze alarak kadına 40 yıl hapis cezası verdi.

TAM BİR TRAJEDİ: BABASI DA HAPİSTE

Ölen çocuğun babasının ise başka bir kadından olan oğlunu istismar ettiği gerekçesiyle hapiste olduğu belirtildi.



