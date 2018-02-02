İnsan Hakları İzleme Örgütü: ‘Kılıç’ın Tekrar Tutuklanması Adalete Hakaret’

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çarşmaba günü tahliye edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi.
Örgüt, Kılıç'ın 24 saat geçmeden yeniden tutuklanması kararının, Türkiye'deki adalet sisteminin "siyasileşmiş ve keyfi yapısını” gösterdiğini belirtti.
Örgütün Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, "Mahkemenin ani U dönüşü yapması ve tahliye kararının üzerinden daha bir gün geçmeden Taner'i tekrar yargısız gözaltına gönderme kararı, adalete bir hakarettir” dedi.
Williamson açıklamasında şunları kaydetti:
"Kılıç'a karşı yürütülen dosyanın, incelemelerine en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda insan hakları savunucuları ve gruplarının çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik siyasi güdümlü bir kampanyanın parçası olduğundan hiç kimse şüphe duymamalı. Türkiye'deki mahkemeler, hakları ve hukukun üstünlüğünü desteklemeli, devlet baskısı ajanları olarak hareket etmemeli.”
Taner Kılıç Çarşamba günü kendisini tahliye eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklanmıştı.
Kılıç Büyükada Davası'nın son tutuklu sanığı.
Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı'nın tahliye edilmesine ve dördüncü duruşmanın da 21 Haziran'da görülmesine karar vermişti.
Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Caner Babaloğlu tarafından İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazda Kılıç'ın "silahlı terör örgütü üyeliği”nden yargılandığı, "ByLock kullancısı” olduğu, "Bank Asya'da hesap hareketliliği” görüldüğü ve tahliye edildikten sonra "kaçmaya yönelik” tavırlar gösterebileceği iddiasıyla hakkında yeniden yakalama kararı verilmesini istemişti.
Savcı Babaoğlu, aksi kanaat halinde dosyanın bir üst mahkeme olan 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etmişti.
36. Ağır Ceza Mahkemesi'nden "yakala kararı”
İtirazı inceleyen 35. Ağır Ceza Mahkemesi ise "tahliye kararında usul ve yasaya aykırı bir yön” bulunmadığı gerekçesiyle "oy birliğiyle” tahliye kararının arkasında durmuş ve dosyayı bir üst mahkemeye göndermişti.
Dosyayı görüşen İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın itirazlarına ek olarak "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve delillerin tam olarak toplanmamış olmasını göz önüne alarak” Taner Kılıç hakkında "tutuklanmasına yönelik yakalama kararı” çıkartılmasına karar vermişti.
Taner Kılıç, sekiz aydır İzmir'de tutuklu
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç kamuoyunda FETÖ olarak bilinen Gülen Cemaati yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 22 avukatla birlikte 6 Haziran 2017'de gözaltına alınmış ve tarihten on üç gün sonra da tutuklanmıştı.
İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Ekim 2017'de görülen davanın ilk duruşmasında Kılıç'ın dosyası İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Büyükada Davası” dosyasıyla birleştirilmişti.
Büyükada Davası'nın 25 Ekim 2017'de görülen ilk duruşmasında "silahlı terör örgütlerine yardım etme” ve "silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarıyla 10 ila 15 yıl hapisleri istenen tüm sanıklar, Taner Kılıç hariç, tahliye edilmişti.
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