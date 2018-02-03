İnsan Hakları İzleme Örgütü: ‘Kılıç’ın Tekrar Tutuklanması Adalete Hakaret’

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çarşmaba günü tahliye edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi.

Örgüt, Kılıç’ın 24 saat geçmeden yeniden tutuklanması kararının, Türkiye’deki adalet sisteminin “siyasileşmiş ve keyfi yapısını” gösterdiğini belirtti.

Örgütün Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Mahkemenin ani U dönüşü yapması ve tahliye kararının üzerinden daha bir gün geçmeden Taner’i tekrar yargısız gözaltına gönderme kararı, adalete bir hakarettir” dedi.

Williamson açıklamasında şunları kaydetti:

“Kılıç’a karşı yürütülen dosyanın, incelemelerine en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda insan hakları savunucuları ve gruplarının çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik siyasi güdümlü bir kampanyanın parçası olduğundan hiç kimse şüphe duymamalı. Türkiye’deki mahkemeler, hakları ve hukukun üstünlüğünü desteklemeli, devlet baskısı ajanları olarak hareket etmemeli.”

Taner Kılıç Çarşamba günü kendisini tahliye eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklanmıştı.