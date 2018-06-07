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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Seçim Eleştirisi

07.06.2018 20:25 | Son Güncelleme

Seçimlerin olağanüstü hal şartlarında gerçekleşeceğine dikat çeken İnsan Hakları İzleme Örgütü, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı ve parlamento adaylarının zor bir ortamda mücadele verdiklerini belirtti

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Seçim Eleştirisi

İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye’de 24 Haziran’daki seçimlerin olağanüstü hal şartları altında gerçekleştirileceğine ve bunun yeni bir cumhurbaşkanlığı sistemi getireceğine dikkat çekti.

Örgütün Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, kim kazanırsa kazansın Türkiye’deki seçimlerin hangi bağlamda yapılmakta olduğunu ve yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin anayasal sonuçlarını anlamanın önemli olduğunu vurguladı.

Williamson, “Adil ve demokratik bir süreçte kendi parti ve adaylarını seçme hakkı bütün oy kullananların insan haklarını korumakta kilit öneme sahiptir ve bu da bütün partilerin ve adayların seçmenlerine kendi görüşlerini sunma olanağını sağlayan adil bir kampanya gerektirir” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı ve parlamento adaylarının zor bir siyasi ortamda mücadele verdiklerini kaydetti.

Örgüt, hükümetin son iki yılda eşi benzeri görülmemiş şekilde bağımsız medyaya kısıtlamalar getirdiğini ve özel televizyon kanallarının hükümet yanlısı bir şirket tarafından alınmasının ardından iktidarın televizyon haberlerinin neredeyse tamamında kontrolu ele geçirdiğini bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü muhalefet partilerinin seçim kampanyasının medyada çok daha az verildiğini gösteren aldığına kanıtlar bulunduğunu da vurguladı.

Örgüte göre en fazla engellemeyle karşılaşan parti HDP. Örgüt, partinin cumhurbaşkanı adayıyla bazı milletvekillerinin seçimlere cezaevinden katıldığına dikkat çekti ve siyasi nedenlerle terör suçlamalarıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, sonuç ne olursa olsun etkili bir başkanlık sisteminin seçimlerden sonra yürürlüğe gireceğine ve bu sistemin cumhurbaşkanının yetkilerini arttırırken parlamentonun rolünü azaltacağına dikkat çekti.

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