İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Türkiye’deki Sosyal Medya Gözaltılarına Tepki

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Afrin harekatını eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle son haftalarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adli kovuşturmaya uğradığı gerekçesiyle Türkiye’yi eleştirdi. Örgüt yazılı açıklamasında, bu tür adımların kişilerin görüşlerini barışçıl yolla ifade etme hakkını ihlal ettiğini belirtti.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı verilerine göre 20 Ocak-26 Şubat 2018 tarihleri arasında Afrin operasyonunu sosyal medyada eleştirdikleri gerekçesiyle 648, sokak protestolarına katılmak ya da sosyal medyada protestocularla dayanışma ifade etmek gibi diğer şekillerdeki eleştirileri nedeniyle de 197 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Barış çağrısı yapan Twitter mesajlarından dolayı kişilerin gözaltına alınması ve kovuşturmaya tabi tutulması Türkiye hükümetinin şimdiye kadar düştüğü en dip seviye. Türk yetkililer, halkın, askeri operasyonlar dahil hükümet politikasının her türlü unsurunu barışçıl biçimde eleştirme hakkına saygı duymalı ve bu saçma davaları düşürmelidir” ifadesini kullandı.