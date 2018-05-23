HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İnsan Hakları Örgütlerinden AİHM’e Uludere Tepkisi

23.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır’daki insan hakları örgütleri, AİHM’in, Uludere davasıyla ilgili başvuruyu reddetmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili ortak basın toplantısında, ret kararının benzeri olaylara örnek teşkil edecei uyarısı yapıldı

İnsan Hakları Örgütlerinden AİHM’e Uludere Tepkisi

Diyarbakır Barosu, Hak İnisiyatifi, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Mülkiye İnsan Hakları Merkezi ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Şubesi yöneticilerinin düzenlediği ortak basın toplantısının konusu Uludere’de 34 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili tepkiydi. Tepkinin adresi bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oldu. Nedeni ise AİHM’in geçen hafta verdiği karar.

Türkiye-Irak sınırında 34 kişinin savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesiyle ilgili dava, AİHM tarafından geri çevrildi. Türkiye’deki iç hukuk yollarının tükenmesinin ardından olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralı kurtulanlar AİHM’e başvurmuştu. Ancak mahkeme davayı, “Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruda eksik evrak verildiği” gerekçesiyle kabul edilemez buldu. Mağdurlar adına 370 avukatın yaptığı başvuru sırasında, iki avukatın istenen evrakları zamanında vermediği öğrenildi.

Karara tepki gösteren hak örgütleri adına açıklama yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, kararın benzer olayların önünü açacağını savundu. Özmen, “AİHM bu kararıyla sadece son zamanlarda sıklıkla yaptığı üzere etkililiği son derece tartışmalı olan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tüm kusurlarını örtmekle kalmadı, Türkiye’nin Roboski (Uludere) davasında somutlaşmış cezasızlık politikasını da onaylamış oldu. Çoğu çocuk 34 kişinin can verdiği bu vakaya ilişkin hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen hükümete de benzer vakalar için yeşil ışık yakmış oldu” dedi.

Özmen, avukat mazereti nedeniyle ret edilen ilk karar olduğunu savunarak, “2018 yılında Türkiye’yi uluslararası insan hakları standartlarına saygılı bir hukuk devleti olarak gören hiçbir uluslararası tarafsız gözlemci yoktur. Bu korkunç tablonun en önemli müsebbiplerinden biri de Roboski kararını reddeden Anaya Mahkemesi’dir. Yüzlerce gazetecinin tutuklanmasına, onbinlerce kişinin işsiz kalmasına, OHAL KHK’lerinin keyfi düzenlemelerine yeşil ışık yakan Anayasa Mahkemesi, Roboski kararında da başvurucular tarafından öngörülmesi imkansız gerekçelerle başvuruyu reddetmiştir. Gerçekten de Roboski kararı bir başvurunun Bölüm seviyesinde, eksik belgelerin tamamlanmasına ilişkin avukatın sunduğu mazeretin kabul edilmemesi nedeniyle ret kararı verilen ilk ve tek karardır” diye konuştu.

Açıklamaya katılanlar daha sonra AİHM’e faks çekerek tepkilerini dile getirdi.

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
23 Mayıs Amerikan Basınından Özetler23 Mayıs Amerikan Basınından Özetler
Türk Lirası’nın Değer Kaybı SürüyorTürk Lirası’nın Değer Kaybı Sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

İlginizi Çekebilir

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin

Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin

Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin

Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!

Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump: Kuzey Kore zirvesi ertelenebilir

ABD Başkanı Donald Trump: Kuzey Kore zirvesi ertelenebilir

Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin

Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin

İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor

İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.