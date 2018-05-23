İnsan Hakları Örgütlerinden AİHM’e Uludere Tepkisi

Diyarbakır Barosu, Hak İnisiyatifi, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Mülkiye İnsan Hakları Merkezi ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Şubesi yöneticilerinin düzenlediği ortak basın toplantısının konusu Uludere’de 34 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili tepkiydi. Tepkinin adresi bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oldu. Nedeni ise AİHM’in geçen hafta verdiği karar.
Türkiye-Irak sınırında 34 kişinin savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesiyle ilgili dava, AİHM tarafından geri çevrildi. Türkiye’deki iç hukuk yollarının tükenmesinin ardından olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralı kurtulanlar AİHM’e başvurmuştu. Ancak mahkeme davayı, “Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruda eksik evrak verildiği” gerekçesiyle kabul edilemez buldu. Mağdurlar adına 370 avukatın yaptığı başvuru sırasında, iki avukatın istenen evrakları zamanında vermediği öğrenildi.
Karara tepki gösteren hak örgütleri adına açıklama yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, kararın benzer olayların önünü açacağını savundu. Özmen, “AİHM bu kararıyla sadece son zamanlarda sıklıkla yaptığı üzere etkililiği son derece tartışmalı olan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tüm kusurlarını örtmekle kalmadı, Türkiye’nin Roboski (Uludere) davasında somutlaşmış cezasızlık politikasını da onaylamış oldu. Çoğu çocuk 34 kişinin can verdiği bu vakaya ilişkin hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeyen hükümete de benzer vakalar için yeşil ışık yakmış oldu” dedi.
Özmen, avukat mazereti nedeniyle ret edilen ilk karar olduğunu savunarak, “2018 yılında Türkiye’yi uluslararası insan hakları standartlarına saygılı bir hukuk devleti olarak gören hiçbir uluslararası tarafsız gözlemci yoktur. Bu korkunç tablonun en önemli müsebbiplerinden biri de Roboski kararını reddeden Anaya Mahkemesi’dir. Yüzlerce gazetecinin tutuklanmasına, onbinlerce kişinin işsiz kalmasına, OHAL KHK’lerinin keyfi düzenlemelerine yeşil ışık yakan Anayasa Mahkemesi, Roboski kararında da başvurucular tarafından öngörülmesi imkansız gerekçelerle başvuruyu reddetmiştir. Gerçekten de Roboski kararı bir başvurunun Bölüm seviyesinde, eksik belgelerin tamamlanmasına ilişkin avukatın sunduğu mazeretin kabul edilmemesi nedeniyle ret kararı verilen ilk ve tek karardır” diye konuştu.
Açıklamaya katılanlar daha sonra AİHM’e faks çekerek tepkilerini dile getirdi.
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