İnsan hakları örgütlerinden May'e Türkiye çağrısı

May'den Türkiye'deki "korku iklimini" sona erdirmesi için Erdoğan'a baskı yapması istendi.İnsan hakları ve basın özgürlüğü örgütleri İngiltere Başbakanı Theresa May'i "Türkiye'deki korku iklimini sona erdirmesi için" Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a baskı yapmaya çağırdı.

İngiltere Başbakanlığı, Theresa May'in Salı günü "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Birleşik Krallık'ta ağırlayacağını" duyurdu. Erdoğan'ın Pazar günü İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

Uluslararası Af Örgütü İngiltere Direktörü Kate Allen "Ziyaret, Theresa May'in Türkiye'de insan hakları ve sivil toplumun gelişiminin Birleşik Krallık açısından bir öncelik olduğunu Cumhurbaşkanı'na göstermesi için bir fırsattır" diye konuştu. Allen "Olağanüstü Hal örtüsü altında Türk makamları kasten sivil toplumu parçalamaya, insan hakları savunucularını hapse atmaya, organizasyonları kapatmaya ve boğucu bir korku iklimi yaratmaya koyuldu" diye konuştu.

İfade özgürlüğünü savunan Uluslararası Yazarlar Birliği PEN İngiltere de Salı günü Londra'da "Türkiye Medyası'na Özgürlük" (Free Turkey Media) sloganıyla bir protesto düzenlemeye hazırlanıyor. Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada yürüyüşün, "dünyada en çok gazeteciyi tutuklayan Türkiye'de risk altında olan yazarlarla dayanışma" amacıyla yapılacağı belirtildi.