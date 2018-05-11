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İnsan hakları örgütlerinden May'e Türkiye çağrısı

11.05.2018 18:47 | Son Güncelleme

Erdoğan'ın Londra ziyareti öncesinde insan hakları ve basın özgürlüğü kuruluşları, İngiltere Başbakanı May'e çağrı yaptı.

İnsan hakları örgütlerinden May'e Türkiye çağrısı

May'den Türkiye'deki "korku iklimini" sona erdirmesi için Erdoğan'a baskı yapması istendi.İnsan hakları ve basın özgürlüğü örgütleri İngiltere Başbakanı Theresa May'i "Türkiye'deki korku iklimini sona erdirmesi için" Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a baskı yapmaya çağırdı.

İngiltere Başbakanlığı, Theresa May'in Salı günü "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Birleşik Krallık'ta ağırlayacağını" duyurdu. Erdoğan'ın Pazar günü İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

Uluslararası Af Örgütü İngiltere Direktörü Kate Allen "Ziyaret, Theresa May'in Türkiye'de insan hakları ve sivil toplumun gelişiminin Birleşik Krallık açısından bir öncelik olduğunu Cumhurbaşkanı'na göstermesi için bir fırsattır" diye konuştu. Allen "Olağanüstü Hal örtüsü altında Türk makamları kasten sivil toplumu parçalamaya, insan hakları savunucularını hapse atmaya, organizasyonları kapatmaya ve boğucu bir korku iklimi yaratmaya koyuldu" diye konuştu.

İfade özgürlüğünü savunan Uluslararası Yazarlar Birliği PEN İngiltere de Salı günü Londra'da "Türkiye Medyası'na Özgürlük" (Free Turkey Media) sloganıyla bir protesto düzenlemeye hazırlanıyor. Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada yürüyüşün, "dünyada en çok gazeteciyi tutuklayan Türkiye'de risk altında olan yazarlarla dayanışma" amacıyla yapılacağı belirtildi.

Medya özgürlüğünü savunan bir başka kuruluş olan Editörler Derneği (Society of Editors) de May'e hitaben bir açık mektup kaleme aldı. Mektupta May'den "Türkiye’de basın özgürlüğünün durumuyla ilgili rapor edilen son derece gerçek endişeleri" dile getirmesini istedi. Editörler Derneği İcra Direktörü Ian Murray "Türkiye'de medya özgürlüğünün bozulması ve olağanüstü hal yetkilerinin gazetecileri tutuklamak için kullanılması ülkenin hiç olmadığı kadar özgür basına ihtiyacı olduğu bir dönemde son derece endişe vericidir" dedi.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın ziyaretinin "Birleşik Krallık ve Türkiye için terörizmle mücadele, göç, bölgesel istikrar, ticaret ve diğer can alıcı konularda yakın işbirliği sağlamak açısından bir fırsat" sunduğu belirtildi.

dpa/EC,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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