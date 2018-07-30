İnsan Kaçakçılığı Mağdurlarının Üçte Biri Çocuklar

UNICEF ve ICAT yetkilileri, insan ticareti mağduru çocuk sayısının elde bulunan verilerde gösterdiğinden çok daha fazla olduğunu belirttiler. Çocuk kurbanların çoğunun, kaçakçılık işini yapan kişilerden korktukları, bilgisizlik, resmi mercilere güven duymama, herhangi bir güvence olmadan ülkelerine geri gönderilme olasılığı ve maddi destek yetersizliği gibi nedenlerden dolayı insan taciri kaçakçıların eline düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, insan tacirlerinin elinde mağdur olan çocukların oranının özellikle Afrika’nın Güney Sahra ve Karayipler bölgelerinde daha da arttığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile ‘İnsan Ticaretine Karşı Kuruluşlar Arası Eşgüdüm Grubu’ (ICAT), ‘Dünya İnsan Ticaretine Karşı Mücadele Günü’nde’ yaptıkları açıklamada, tüm dünyada belirlenmiş insan ticareti mağdurlarının yaklaşık yüzde 28’ini çocukların oluşturduğunu belirtti.

İnsan kaçakçılarının eline düşen mağdurların üçte birini çocukların oluşturduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler, ‘30 Temmuz İnsan Ticaretine Karşı Mücadele Günü’nde’, uluslararası toplumu dünyadaki tüm kurbanların üçte birini oluşturan çocukların ve gençlerin insan ticaretine yönelik tepkilerini acilen artırmaya çağırdı.

"Çocuklar şiddet istismar ve sömürüye daha açık bir durumda"

UNICEF ve ICAT konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mülteci, göçmen ve yerlerinden edilmiş çocukların, insan ticareti yapan kaçakçılar için özellikle açık hedefler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uzun dönemli yardımlar, rehabilitasyon ve koruma gibi pek çok durum söz konusu olduğunda insan ticareti mağduru çocuklar açısından sürdürülebilir çözümler bulunamadığına dikkat çekildi. Çocuk koruma sistemlerinin çoğunun ise kaynak yetersizliği sıkıntısı çektiği belirtildi. Mağdur çocukların himaye edilip alternatif bakımlarının sağlanması için yeterli düzenlemelerin olmadığı kaydedildi.

"Hükümetler harekete geçip önlem almalı"

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore yaptığı açıklamada, insan ticaretinin tüm dünyada milyonlarca çocuk, özellikle yeterli koruma sağlanamadan evlerinden ve topluluklarından kopmak zorunda kalanlar açısından gerçek bir tehdit oluşturmakta olduğunu söyledi. Fore, ”Bu çocukların, güvende olabilmeleri için hükümetlerin hemen harekete geçip gerekli önlemleri almaları gerekmektedir” dedi.