İnsan Kaçakçılığı Mağdurlarının Üçte Biri Çocuklar

İnsan kaçakçılarının eline düşen mağdurların üçte birini çocukların oluşturduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler, ‘30 Temmuz İnsan Ticaretine Karşı Mücadele Günü’nde’, uluslararası toplumu dünyadaki tüm kurbanların üçte birini oluşturan çocukların ve gençlerin insan ticaretine yönelik tepkilerini acilen artırmaya çağırdı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile ‘İnsan Ticaretine Karşı Kuruluşlar Arası Eşgüdüm Grubu’ (ICAT), ‘Dünya İnsan Ticaretine Karşı Mücadele Günü’nde’ yaptıkları açıklamada, tüm dünyada belirlenmiş insan ticareti mağdurlarının yaklaşık yüzde 28’ini çocukların oluşturduğunu belirtti.
Açıklamada, insan tacirlerinin elinde mağdur olan çocukların oranının özellikle Afrika’nın Güney Sahra ve Karayipler bölgelerinde daha da arttığı belirtildi.
Afrika’nın Güney Sahra bölgesinde insan kaçakçılarının eline düşen mağdurların yüzde 64’ünü, Karayipler’de ise mağdurların yüzde 62’sini çocukların oluşturduğu kaydedildi.
Mağdur çocuk sayısı bilinenden çok fazla
UNICEF ve ICAT yetkilileri, insan ticareti mağduru çocuk sayısının elde bulunan verilerde gösterdiğinden çok daha fazla olduğunu belirttiler. Çocuk kurbanların çoğunun, kaçakçılık işini yapan kişilerden korktukları, bilgisizlik, resmi mercilere güven duymama, herhangi bir güvence olmadan ülkelerine geri gönderilme olasılığı ve maddi destek yetersizliği gibi nedenlerden dolayı insan taciri kaçakçıların eline düştüğü kaydedildi.
"Çocuklar şiddet istismar ve sömürüye daha açık bir durumda"
UNICEF ve ICAT konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mülteci, göçmen ve yerlerinden edilmiş çocukların, insan ticareti yapan kaçakçılar için özellikle açık hedefler olduğu kaydedildi.
Açıklamada, uzun dönemli yardımlar, rehabilitasyon ve koruma gibi pek çok durum söz konusu olduğunda insan ticareti mağduru çocuklar açısından sürdürülebilir çözümler bulunamadığına dikkat çekildi. Çocuk koruma sistemlerinin çoğunun ise kaynak yetersizliği sıkıntısı çektiği belirtildi. Mağdur çocukların himaye edilip alternatif bakımlarının sağlanması için yeterli düzenlemelerin olmadığı kaydedildi.
"Hükümetler harekete geçip önlem almalı"
UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore yaptığı açıklamada, insan ticaretinin tüm dünyada milyonlarca çocuk, özellikle yeterli koruma sağlanamadan evlerinden ve topluluklarından kopmak zorunda kalanlar açısından gerçek bir tehdit oluşturmakta olduğunu söyledi. Fore, ”Bu çocukların, güvende olabilmeleri için hükümetlerin hemen harekete geçip gerekli önlemleri almaları gerekmektedir” dedi.
Guterres: "İnsan tacirlerinin hedefi kadın ve kızlar"
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Antonio Guterres, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, insan tacirlerinin en fazla hedef aldığı grupların çocuklar, gençler, mülteciler ve göçmenlerin olduğunu söyledi.
Genel Sekreter Guterres, “Kadınlar ve kız çocuklarının da insan tacirlerinin sürekli hedefleri arasında. İnsan tacirlerinin eline düşen kadın ve kızlar fuhuşa zorlanıyor. Zorla evlendiriliyor. Cinsel köle gibi acımasız cinsel istismarlara maruz kalıyor” dedi.
Guterres, insan tacirlerinin, en güçsüzleri kurban olarak seçtiklerini ve kurbanlarının temel haklarını ellerinden aldıklarını belirtti.
"İnsan tacirleri internet ve teknolojiyi kullanarak çocukları istismar ediyor"
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yury Fedotov, 30 Temmuz İnsan Ticaretine Karşı Mücadele Günü ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, insan kaçakçılığı mağdurlarının üçte birini çocukların oluşturduğunu belirtti.
Fedetov, kriz ve çatışmalar nedeniyle çok daha fazla çocuk ve gencin insan kaçakçılarının ağına düştüğünü belirterek, “İnsani krizler ve silahlı çatışmalar, çocuk ve gençlerin insan ticareti mağduru olma riskini daha da artırdı” dedi.
Fedotov, insan tacirlerinin interneti ve yeni teknolojileri kötüye kullanarak, çocuk ve gençlere ulaşarak istismarlar yarattığını belirterek, "İnsan ticaretinin önlenmesi ve durdurulması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda tüm çocukların sağlığını, refahını ve potansiyelini korumaktan sorumluyuz” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), geçtiğimiz yıl yayınladığı kapsamlı raporda, göç yollarındaki çocuk ve gençlerin neredeyse dörtte üçünün istismar, sömürü ve insan kaçakçılığına maruz kaldığı belirtilmişti.
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