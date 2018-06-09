İnsan makineyle dost olabilir mi?

Otomasyon çalışanları endişelendiriyor ama çekinmelerine hiç gerek yok. Çünkü birlikte çalışacaklar. Alman yapımı sanayi robotlarına talep artıyor.İşe gelince robotla el sıkışmak ve dolu aküyle bekleyen otomatik çalışma arkadaşını işe koşmak ne kadar tuhaf bir düşünce değil mi? Trendin tam bu yönde olduğu da söylenemez. Emirle çalışan robotun başkasının elini sıkması akla daha yatkın geliyor. Alman Makine İmalatçıları Federasyonu'ndan, robotik ve otomasyon uzmanı Patrick Schwarzkopf, "insanla makine arasında bağımlı yaşama (simbiyoz) evresine girildiğini" ve "eldiven giyerek robotun ne hissettiğinin hissedilebileceğini" söylüyor.

İnsan – makine kaynaşması

Bu gibi çözümler uzaktan kullanımda yararlı olabiliyor. Örneğin radyasyonlu veya patlama tehlikesi bulunan bir bombanın olduğu yere insan yerine robot gönderilmesi daha akıllıca olur. Bu gibi durumlarda uzaktan kumandalı robotla onu kullanan arasında fiziki mesafe bulunması gerekirken, diğer sınırlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Geride bıraktığımız on yıllarda sanayi robotları montaj bandını ele geçirdi. Robotlar kaynak ya da boya yapabiliyor, vida sıkıyor ve parçaları birleştirebiliyordu. Ama bütün bunları kimse yaralanmasın diye kapalı ve sabit konumdayken yapabiliyordu. Şimdi çok daha hassas ve zeki makineler insan ile robot arasındaki sınırı kaldırmaya başladı.