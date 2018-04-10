İnsan Ticareti Mağduru Kadın Amerika'nın Sesi'ne Konuştu

Kate aşık doldu. Luis geceleri yatak odasının penceresine geliyor, Kate’i çıkarıp partilere götürüyordu. Ama bir gece Kate eve dönmedi.

Kate, “Benle ilk iletişimi Facebook üzerindendi. Çok güzel gözlerim olduğunu yazdı,” diyor.

Kabus başladığında Kate’in lisedeki ilk yılıydı. Kendisini kaçıran Luis, Kate’in okulunda, belgesiz göçmen statüsündekiler için başlatılan bir programa katıldı. Kate 14, Luis 21 yaşındaydı.

Aylarca süren seks köleliğinden sonra polisin ışıklarını görmek, Kate için umut oldu.

Bir siren sesi Kate’i uyanamadığı kabusundan kurtardı: “Bir daha bulunamayabilirdim. Saniyeler kalmıştı.”

Seks köleliği, cinsel ticaret, insan kaçakçılığı… Zorla, kandırarak ya da tehdit yoluyla insanları fuhuşa mecbur bırakmaya verilen isimler. 2016’da İnsan Kaçakçılığı Merkezi’ne 7 bin 500’den fazla ihbar geldi. Başkent Washington’daki kurbanların çoğu orta ya da üst gelirli ailelerin çocuklarıydı. Kendilerine romantik yollardan yaklaşan kişilerin tuzağına düştüler. Şiddetin kurbanı oldular. Amerika’nın Sesi bir kurbana ve annesine ulaştı. Haberde talepleri üzerine isimleri ve görüntüleri kullanılmadı.

Kate, “Hep benden yaşlı adamların arasındaydım. Düşündüğüm tek şey, beni güzel bulmaları, bana ilgi gösteriyor olmalarıydı. Kendimden geçtiğimi hatırlıyorum. Bugüne kadar da her şey bulanık. Ama çok yara aldım, iç organ hasarı dahil,” şeklinde konuştu.

Kate daha sonra, Luis’in MS-13 adlı acımasız bir Orta Amerika çetesinin üyesi olduğunu öğrendi: “Kimsenin beni bulamayacağını düşünüyordum. Kim nereye bakacaktı ki?”

Ama annesi vazgeçmedi: “O benim hayatımın aşkı, küçük kızım. Ortadan kaybolduğunda, onu bulmak istediğimi hissediyordum.”

Polis, Kate’in evden kaçtığını düşündü. Luis ona eşya muamelesi yaptı.

Kate, “Kalçama dolar işareti dövme yaptırdı. O zaman ne için kullanıldığımı anladım. Benim sahibim olmuştu,” şeklinde konuştu.

Yaşadığı istismarın sonu gelmiyordu: “Biri içeri girerdi. Bana tecavüz ederdi. Çıkardı. Daha bir saat geçmeden başka birisi, hatta ikisi üçü birlikte gelirlerdi. Günlerce,,, hiç durmadan… Yemek vermezlerdi, susuz bırakırlardı. Beni pazarlayan da sadece oturup izlerdi.”

Haftalar sonra, çete Kate’i eyalet dışına çıkarmaya hazırlanırken, gördüğü polis arabası kabusu sona erdirdi.

Beş yıl süren yoğun terapi sonrası, Kate’in hayatta artık başka umutları var. Nişanlandı ve bir kızı olacak.