İnsan vücudu karaborsaya düştü! Beden 10 bin, kafa 500 dolar...

Amerikalıların bedenlerini bilime bağışladığında aslında ticari bir meta haline geldikleri ortaya çıktı. Özellikle yoksulların kadavraları ve vücut parçaları, denetimsiz bir piyasada satılıyor. Üstelik bazı firmalar, ailelere cenaze masraflarını karşılama karşılığında vücut parçalarını deneylerde kullanma hakkı alıyor. Firmalar cenazelerde ve hastanelerde broşür dağıtıyor. ABD'de her yıl binlerce kişi bedenlerini bilim için bağışlıyor ancak vücut parçaları bir hammadde muamelesi görüyor.

34 ŞİRKET VAR



34 vücut brokeri olan ABD'de dokuz firma kâr amacı gütmezken, geriye kalan 35 şirketin kârı 12.5 milyon dolar. Bedenini bilimin hizmetine verdiğini zanneden insanların vücut parçaları aslında çok da denetlenmeyen bir borsada işlem görüyor. ABD'de kalp, böbrek, tendonlar gibi birçok organın satışı sıkı şekilde denetlenip engellense de vücudun büyük bir bölümünün satışı için herhangi bir yasal düzenleme yok. Uzmanlardan bunu eskilerden mezar hırsızlığına benzetenler de var.

İKİ E-MAİLLE İKİ KAFA



Tıp eğitiminden, alıştırmalara ve Ar-Ge'ye kadar birçok alanda insan vücudunun kullanılması gerekli çünkü bilgisayar simülasyonları aynı etkiyi yaratmıyor. Tıpta kadavra kullanılmasına kimse karşı çıkmasa da insan bedenine yapılan 'emtia' muamelesi rahatsız edici. Üstelik haberi hazırlayan muhabirler iki üç e-mail yazışmasıyla iki insan kafası ve boyun almayı denemiş ve başarmış.