HABER

İnsan vücudu karaborsaya düştü! Beden 10 bin, kafa 500 dolar...

DÜNYA HABERLERİ | 08.02.2018 09:22 | Son Güncelleme

Altın ve petrol gibi, artık insan vücudunun parçalarının da borsası oluşmuş durumda. ABD’de ülke çapında 34 firma özellikle fakirlerin vücutlarına ‘hammadde’ muamelesi yapıp satışa çıkarıyor.

İnsan vücudu karaborsaya düştü! Beden 10 bin, kafa 500 dolar...

Amerikalıların bedenlerini bilime bağışladığında aslında ticari bir meta haline geldikleri ortaya çıktı. Özellikle yoksulların kadavraları ve vücut parçaları, denetimsiz bir piyasada satılıyor. Üstelik bazı firmalar, ailelere cenaze masraflarını karşılama karşılığında vücut parçalarını deneylerde kullanma hakkı alıyor. Firmalar cenazelerde ve hastanelerde broşür dağıtıyor. ABD'de her yıl binlerce kişi bedenlerini bilim için bağışlıyor ancak vücut parçaları bir hammadde muamelesi görüyor.

34 ŞİRKET VAR

34 vücut brokeri olan ABD'de dokuz firma kâr amacı gütmezken, geriye kalan 35 şirketin kârı 12.5 milyon dolar. Bedenini bilimin hizmetine verdiğini zanneden insanların vücut parçaları aslında çok da denetlenmeyen bir borsada işlem görüyor. ABD'de kalp, böbrek, tendonlar gibi birçok organın satışı sıkı şekilde denetlenip engellense de vücudun büyük bir bölümünün satışı için herhangi bir yasal düzenleme yok. Uzmanlardan bunu eskilerden mezar hırsızlığına benzetenler de var.

İKİ E-MAİLLE İKİ KAFA

Tıp eğitiminden, alıştırmalara ve Ar-Ge'ye kadar birçok alanda insan vücudunun kullanılması gerekli çünkü bilgisayar simülasyonları aynı etkiyi yaratmıyor. Tıpta kadavra kullanılmasına kimse karşı çıkmasa da insan bedenine yapılan 'emtia' muamelesi rahatsız edici. Üstelik haberi hazırlayan muhabirler iki üç e-mail yazışmasıyla iki insan kafası ve boyun almayı denemiş ve başarmış.

BEDEN 10 BİN, KAFA 500 DOLAR

Bir borsası ve ticareti oluşunca insan vücudu da piyasa koşullarına göre altın, petrol gibi fiyat değişiklikleri yaşıyor. Normal şartlarda 3-5 bin dolar arasında satılan bir beden 10 bin dolara kadar çıkabiliyor. Müşteri ihtiyaçlarına göre de çeşitli parçalar için çeşitli fiyatlar oluşmuş. Bacaklı bir gövde için 3 bin 575 dolarlık fatura kesildiği belirlendi. Sabah'ın Reuters kaynaklı haberine göre, Bir kafa için 500 dolar, bir ayak için 350 dolar ve omurga için 300 dolarlık ücret talep ediliyor. Cenaze evleri de sistemin parçası haline gelmiş. 62 cenaze evi cesetlere erişim altyapısını sağlarken, 300-1.430 dolar arasında bir komisyon alıyor.

DÖRT YILDA 182 BİN VÜCUT PARÇASI

New York, Virginia, Oklahoma ve Florida'da açık kaynaklardan alınan bilgilerden yapılan hesaplamaya göre bu dört bölgede 2011- 2015 arasında 50 bin vücut ve 182 bin vücut parçasının ticareti yapılmış.

Kıyamet geliyor... İnsanlık için yaşanmaz hale gelebilirKıyamet geliyor... İnsanlık için yaşanmaz hale gelebilir
Dünyanın en kıllı adamı artık çok mutluDünyanın en kıllı adamı artık çok mutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın petrol Karaborsa ABD ilaç

En Çok Okunan Haberler

Benzine büyük indirim geldi

Benzine büyük indirim geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli açıklaması: 3.5 milyonu saklayacak halimiz yok

'Kim Milyoner Olmak İster'deki futbol sorusu sosyal medyayı salladı!

'Kim Milyoner Olmak İster'deki futbol sorusu sosyal medyayı salladı!

Gamze Aksu Survivor'a katıldı! Olay oldu!

Gamze Aksu Survivor'a katıldı! Olay oldu!

Dilan Çıtak rezil oldu!

Dilan Çıtak rezil oldu!

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

İlginizi Çekebilir

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
pazardan bir kilo domates mi alıyorsun.inancsizlar.
SASIRDIK MI!!! HAYIR AMERIKA HMMINA SENIN :)
bunlarin yaptigi bilim degil, vahsetin daniskasi.
Diğer Haberler
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

360 Derece Video Kaydeden Gözlükler

360 Derece Video Kaydeden Gözlükler

Araştırma: Çin Avrupa medyasına sızıyor

Araştırma: Çin Avrupa medyasına sızıyor

İngiltere parlamentosunda cinsel taciz anketi

İngiltere parlamentosunda cinsel taciz anketi

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Güney Kore yolcusu

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Güney Kore yolcusu

'Koalisyonun Bedeli Ağır Olacak'

'Koalisyonun Bedeli Ağır Olacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.