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İnsan vücudunda yeni bir 'organ' keşfedildi

28.03.2018 13:09 | Son Güncelleme

ABD'li uzmanlar, insan vücudunda daha önce bilinmeyen bir organ keşfetti. Deri altında ve iç organların zarlarında bulunan interstisyum adlı organın darbe emme özelliği bulunduğu ve kanser hücrelerinin yayılmasında da rol oynuyor olabileceği belirtildi.

İnsan vücudunda yeni bir 'organ' keşfedildi

ABD'li uzmanlar, insan vücudunda yeni bir organ keşfetti. Biliminsanları buluşun kanserin vücutta nasıl yayıldığının anlaşılmasına yardımcı olmasını umuyor.

Araştırmacılar, uzun zamandır yoğun, birbirine bağlı dokular olarak kabul edilen yapının aslında "interstisyum" adı verilen bir dizi sıvı dolu bölmelerden oluştuğunu ve vücudun en büyük organlarından biri olduğunu keşfetti.

Derinin altındaki bu bölmeler, aynı zamanda bağırsak, akçiğer, damarlar ve kasların dışındaki zarlarda da bulunuyor ve güçlü ve esnek proteinler vasıtasıyla bir ağ oluşturuyor.

İnterstisyum, aslında vücudun en büyük organlarından biri olmasına karşın daha önce bulunamamıştı.

Buluşu yapan araştırma ekibi, bu bölmelerin dokuları hasar almaktan korumak için bir "darbe emici" görev üstleniyor olabileceğini belirtti.

Mount Sinai Beth Israil Tıp Merkezi'ndeki doktorlar David Corr-Loce ve Petros Benias, bir hastanın safra kanalında kansere dair izler ararken interstisyum ile karşılaştı.

Gördükleri boşlukların insan anatomisi hakkında bilinenlerle uyuşmadığın fark eden doktorlar New York Üniversitesi Pataloji Uzmanı Neil Theise'ye danıştı.

Uzmanlar, insan dokularını gözlemlemekte kullanılan yöntemlerin dokulardaki sıvıyı çekmesi nedeniyle interstisyumların gözden kaçırıldığını belirtti.

'Kanserin vücuda yayılmasında etkili'

Bunun yüzünden normalde sıvı dolu, darbe emici bölmeler insan dokusunun bir parçası olarak kabul edildi.

Uzmanlar, bu yapının sadece safra kanalında değil, birçok hayati iç organda da bulunduğunu keşfetti.

Uzmanlar daha sonra interstisyumun vücudun bağışıklık sistemini düzenleyen lenf bezlerinde de olduğunu gördü.

Kanser hücrelerinin interstisyum vasıtasıyla lenfatik sisteme girdiğini fark ettiler.

Bir başka deyişle, interstisyumun kanser hücrelerinin vücuda yayılmasında bir otoban görevi yapıyor olabileceği belirtildi.

Uzmanlar bu yeni organın işlevlerini anlamanın, yeni kanser testleri bulunmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

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