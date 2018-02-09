İnsan yumurtası ilk kez laboratuvarda büyütüldü

Daha önce fareler üzerinde yapılan araştırmalarda laboratuvar ortamında büyütülen yumurta ile döllenme başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Ancak insan yumurtası üzerinde yapılan araştırmalarda yumurtanın en erken seviyesinden, olgun yumurta üretilmemişti.

Araştırma ile ilgili Edinburg Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Bu araştırma ile ilk kez insan yumurtası laboratuvarda ilk aşamalarından tam olgunluk seviyesine getirilmiştir" denildi.

İnsan yumurtası ilk kez laboratuvar ortamında döllenmeye uygun olgunluğa getirildi.Bilim insanları ilk kez laboratuvar ortamında insan yumurtasını döllenmeye uygun olgunluğa kadar büyütmeyi başardı.

Özellikle kemoterapi gibi doğurganlığı etkileyen tedaviler gören kadınların bu yolla hamile kalabileceğine dikkat çekiliyor. Kemoterapi öncesi alınan yumurtalık dokusunun laboratuvar ortamında büyütülmesi ile kanser tedavisi gören kadınların bebek sahibi olabileceği belirtiliyor.

Ancak bu yöntemin güvenli bir tedavi olarak uygulamaya geçmesi için zamana ihtiyaç var. Ayrıca, döllenmenin gerçekleşebilmesi için yumurtaların ne kadar sağlıklı bir büyüme gerçekleştirdiğinin de araştırılması gerekiyor.

Imperial College'da Endokrinoloji alanında eğitim görevlisi olan Ali Abbara "Bu teknoloji henüz ilk aşamasında ve güvenli bir yöntem olduğundan emin olmamız gerekiyor. Yumurtaların bu süreçte normal kaldığını ve sağlıklı bebeklerin doğmasını sağlayacak şekilde embriyoya dönüşebileceğini öğrenmek için yapılması gereken çok şey var" diyor.

Yöntemin verimli olmadığını düşünen Francis Crick Enstitüsü'nden Robin Lovell-Badge de düzinelerce hücreden sadece dokuzunun olgun bir yumurtaya dönüştüğünü söylüyor.

Araştırmaya katılan uzmanlar arasında yer alan Edinburg Üniversitesi'nden Evelyn Telfer ise yumurtaların ne kadar sağlıklı olduğunu anlamak için çalışmaları sürdüreceklerine dikkat çekiyor.

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