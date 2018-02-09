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İnsan yumurtası ilk kez laboratuvarda büyütüldü

09.02.2018 14:56 | Son Güncelleme

Bilim insanları kısırlık tedavisinde yeni seçeneklerin önünü açabilecek bir araştırmaya imza attı. Laboratuvarda büyütülen yumurtaların kısırlığa karşı yeni yöntemlerin geliştirilmesinin önünü açabileceği belirtiliyor.

İnsan yumurtası ilk kez laboratuvarda büyütüldü

İnsan yumurtası ilk kez laboratuvar ortamında döllenmeye uygun olgunluğa getirildi.Bilim insanları ilk kez laboratuvar ortamında insan yumurtasını döllenmeye uygun olgunluğa kadar büyütmeyi başardı.

Molecular Human Reproduction adlı tıp dergisinde yayınlanan araştırmada yumurtalıklardan alınan doku kullanıldı. Edinburg Üniversitesi ile New York'taki Center for Human Reproduction'ın ortaklaşa yürüttüğü araştırmada yumurtalık dokusu laboratuvar ortamında döllenmeye hazır büyüklüğe kadar ulaştırıldı.

Araştırma ile ilgili Edinburg Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Bu araştırma ile ilk kez insan yumurtası laboratuvarda ilk aşamalarından tam olgunluk seviyesine getirilmiştir" denildi.

Daha önce fareler üzerinde yapılan araştırmalarda laboratuvar ortamında büyütülen yumurta ile döllenme başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Ancak insan yumurtası üzerinde yapılan araştırmalarda yumurtanın en erken seviyesinden, olgun yumurta üretilmemişti.

KISIRLIK TEDAVİSİNDE UMUT

Laboratuvarda büyütülen yumurtaların kısırlığa karşı yeni yöntemlerin geliştirilmesinin önünü açabileceği belirtiliyor.

Özellikle kemoterapi gibi doğurganlığı etkileyen tedaviler gören kadınların bu yolla hamile kalabileceğine dikkat çekiliyor. Kemoterapi öncesi alınan yumurtalık dokusunun laboratuvar ortamında büyütülmesi ile kanser tedavisi gören kadınların bebek sahibi olabileceği belirtiliyor.

Ancak bu yöntemin güvenli bir tedavi olarak uygulamaya geçmesi için zamana ihtiyaç var. Ayrıca, döllenmenin gerçekleşebilmesi için yumurtaların ne kadar sağlıklı bir büyüme gerçekleştirdiğinin de araştırılması gerekiyor.

Imperial College'da Endokrinoloji alanında eğitim görevlisi olan Ali Abbara "Bu teknoloji henüz ilk aşamasında ve güvenli bir yöntem olduğundan emin olmamız gerekiyor. Yumurtaların bu süreçte normal kaldığını ve sağlıklı bebeklerin doğmasını sağlayacak şekilde embriyoya dönüşebileceğini öğrenmek için yapılması gereken çok şey var" diyor.

Yöntemin verimli olmadığını düşünen Francis Crick Enstitüsü'nden Robin Lovell-Badge de düzinelerce hücreden sadece dokuzunun olgun bir yumurtaya dönüştüğünü söylüyor.

Araştırmaya katılan uzmanlar arasında yer alan Edinburg Üniversitesi'nden Evelyn Telfer ise yumurtaların ne kadar sağlıklı olduğunu anlamak için çalışmaları sürdüreceklerine dikkat çekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
bilim insan yumurtası kısırlık

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