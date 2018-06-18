İnsani kriz büyüyor! Bu kez İspanya'ya gidiyorlar!

İspanya, hafta sonunda Libya açıklarında şişme botlardan kurtarılan sığınmacıları alacağını Pazartesi günü açıkladı. Ancak çok yüklü olan geminin İspanya'ya dört gün sürecek yolculuğunun tehlikeli olacağı bildiriliyor.
Bu nedenle iki İtalyan gemisi, bugün yolcuların bir kısmını alarak, fırtınalı geçmesi beklenen açık deniz yolculuğu boyunca Acquarius'a refakat edecek bir konvoy oluşturdular. Bu açıklamayı gemiyi yöneten Fransız-Alman yardım kuruluşu SOS Mediterranee'nin sözcüsü yaptı. Acquarius'un İspanya'ya gidip dönmesi için geçecek yaklaşık 10 gün boyunca, Libya açıklarında kurtarma görevi için sadece Hollanda bandıralı Sea Watch gemisi kalacak. Libya kıyıları, insan kaçakçılarının bu amaçla en sık kullandığı bölge.
Sea Watch, Akdeniz'de batan bir teknede 12 kişinin öldüğünü duyururken, Amerikan askeri gemisi Trenton da dün Akdeniz'den 41 sığınmacıyı kurtardığını ve 11 de ceset çıkardığını Sea Watch'a bildirdi.
Sea Watch sözcüsü Ruben Neugebauer, "Denizde yeterli sayıda kurtarıcı olmayınca işte böyle oluyor" dedi.
İtalya son beş yılda 640,000'den fazla sığınmacıyı kabul etti. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri ise İtalya'nın, sığınmacıların bir kısmını alması ve masraflarına katılması çağrılarına kulak tıkıyorlar. Bu tavırlar, İtalya'daki sığınmacı karşıtı kesimleri güçlendiriyor.
İtalya'nın yeni koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Acquarius gemisini İtalya'ya almama kararını, diğer Avrupa ülkelerini de sorunun çözümüne katkı yapmaya zorlamak için aldığını söyledi.
Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası hukuk uyarınca geminin İtalyan limanlarına girmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.
Macron'un sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanının "İtalyan hükümetinin bu dramatik insani durum karşısında alaycılık ve sorumsuzluk gösterdiği görülüyor" dediğini bildirdi.
Aşırı göçmen düşmanı olarak bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, kişisel dostu olan Salvini'nin kararını destekledi.
"Deniz sınırlarımızı korumanın imkansız olduğunu yıllardır dinlemek çok moral bozucuydu. İtalya iradesine yeniden kavuştu" dedi.
İtalya'nın Acquairus gemisini İspanya'ya yönlendirmesine rağmen, bugün 937 sığınmacı taşıyan bir İtalyan sahil koruma teknesinin Sicilya'da limana yanaşması bekleniyor.
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