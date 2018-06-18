İnsani kriz büyüyor! Bu kez İspanya'ya gidiyorlar!

İspanya, hafta sonunda Libya açıklarında şişme botlardan kurtarılan sığınmacıları alacağını Pazartesi günü açıkladı. Ancak çok yüklü olan geminin İspanya'ya dört gün sürecek yolculuğunun tehlikeli olacağı bildiriliyor.

Bu nedenle iki İtalyan gemisi, bugün yolcuların bir kısmını alarak, fırtınalı geçmesi beklenen açık deniz yolculuğu boyunca Acquarius'a refakat edecek bir konvoy oluşturdular. Bu açıklamayı gemiyi yöneten Fransız-Alman yardım kuruluşu SOS Mediterranee'nin sözcüsü yaptı. Acquarius'un İspanya'ya gidip dönmesi için geçecek yaklaşık 10 gün boyunca, Libya açıklarında kurtarma görevi için sadece Hollanda bandıralı Sea Watch gemisi kalacak. Libya kıyıları, insan kaçakçılarının bu amaçla en sık kullandığı bölge.

Sea Watch, Akdeniz'de batan bir teknede 12 kişinin öldüğünü duyururken, Amerikan askeri gemisi Trenton da dün Akdeniz'den 41 sığınmacıyı kurtardığını ve 11 de ceset çıkardığını Sea Watch'a bildirdi.

Sea Watch sözcüsü Ruben Neugebauer, "Denizde yeterli sayıda kurtarıcı olmayınca işte böyle oluyor" dedi.