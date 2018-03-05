İnsani yardım konvoyu Doğu Guta'da

Suriye ordusunun Şubat ayından bu yana Doğu Guta'nın üçte birinde kontrolü sağladığı açıklandı.Şubat ayından bu yana bombardıman altında olan 400 bin nüfuslu Doğu Guta'ya yardım malzemeleri ulaştı. 46 kamyondan oluşan Birleşmiş Milletler konvoyunun Doğu Guta'nın girişindeki kontrol noktasında bir süre bekletildikten sonra kente giriş yaptığı bildirildi. Kamyonlarda 27 bini aşkın kişinin ihtiyacını karşılayacak tıbbi malzeme ve yiyecek bulunduğu belirtiliyor.

Rus ordusu ise Suriyeli muhaliflerin insani yardım karşılığında sivillerin Doğu Guta'yı terk etmesine izin verme sözü verdiğini açıkladı. Rusya, Doğu Guta'dan sivillerin tahliyesi için geçtiğimiz hafta boyunca 5'er saatlik ateşkes ilan etmişti. Moskova yönetimi, sivillerin insani koridorla bölgeyi terk etmemesinden muhalifleri sorumlu tutmuştu.

Suriye ordusunun operasyonu sürüyor

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusu ve müttefiklerinin Doğu Guta'nın üçte birinde kontrolü ele geçirdiğini, son iki hafta içerisinde bölgede 166'sı çocuk, 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi. Kuruluştan yapılan açıklamada ayrıca Pazar gecesi düzenlenen hava saldırıları sonucu 14 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin öldüğü Hammuriye kasabasının varil bombalarıyla vurulduğu kaydedildi.