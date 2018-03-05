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İnsani yardım konvoyu Doğu Guta'da

05.03.2018 14:40 | Son Güncelleme

700'den fazla sivilin öldüğü Doğu Guta'ya insani yardım taşıyan konvoy, bölgeye ulaştı.

Suriye ordusunun Şubat ayından bu yana Doğu Guta'nın üçte birinde kontrolü sağladığı açıklandı.Şubat ayından bu yana bombardıman altında olan 400 bin nüfuslu Doğu Guta'ya yardım malzemeleri ulaştı. 46 kamyondan oluşan Birleşmiş Milletler konvoyunun Doğu Guta'nın girişindeki kontrol noktasında bir süre bekletildikten sonra kente giriş yaptığı bildirildi. Kamyonlarda 27 bini aşkın kişinin ihtiyacını karşılayacak tıbbi malzeme ve yiyecek bulunduğu belirtiliyor.

Rus ordusu ise Suriyeli muhaliflerin insani yardım karşılığında sivillerin Doğu Guta'yı terk etmesine izin verme sözü verdiğini açıkladı. Rusya, Doğu Guta'dan sivillerin tahliyesi için geçtiğimiz hafta boyunca 5'er saatlik ateşkes ilan etmişti. Moskova yönetimi, sivillerin insani koridorla bölgeyi terk etmemesinden muhalifleri sorumlu tutmuştu.

Suriye ordusunun operasyonu sürüyor

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusu ve müttefiklerinin Doğu Guta'nın üçte birinde kontrolü ele geçirdiğini, son iki hafta içerisinde bölgede 166'sı çocuk, 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi. Kuruluştan yapılan açıklamada ayrıca Pazar gecesi düzenlenen hava saldırıları sonucu 14 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin öldüğü Hammuriye kasabasının varil bombalarıyla vurulduğu kaydedildi.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise operasyonda "kayda değer" ilerleme sağlandığı, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin yüzde 36'sının geri alındığı belirtildi.

ABD Rusya'yı sivilleri öldürmekle suçladı

Diğer yandan Amerikan yönetimi, Doğu Guta'daki sivil can kayıpları konusunda Rusya'ya sert eleştirilerde bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Hmeymim Üssü'nden kalkan Rus askeri uçaklarının 24 -28 Şubat tarihleri arasında Guta'nın doğusunda günde en az 20 hava saldırısı düzenlediği belirtilerek "Rusya, BM'nin ateşkesini gözardı edip, terörle mücadele altında masum sivilleri öldürmeyi sürdürdü" ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray, Esad yanlısı güçlere tıbbı tesisler ve sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurma çağrısı da yaptı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de Doğu Guta'daki durumla ilgili acil bir inceleme başlatılması için karar aldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Pazar günü yaptığı açıklamada Doğu Guta'ya yönelik operasyonun süreceğini duyurmuştu.

rtr,AP,AFP/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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