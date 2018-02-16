İnsani yardım örgütlerinde cinsel istismar skandalı büyüyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın çalışanlarının Çad ve Haiti'de seks partileri düzenlediğinin ortaya çıkmasından günler sonra, benzer istismar vakalarının aynı şekilde kriz bölgelerinde faaliyet gösteren Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) bünyesinde de yaşandığı ortaya çıktı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü bünyesinde geçen yıl 24 istismar ve cinsel taciz skandalı yaşandığı ve bu kapsamda 19 çalışanın işine son verildiği bildirildi. Paris merkezli örgüt, vakaların merkezi olarak kayıt altına alınmadığını, dolayısıyla gerçekteki rakamın daha fazla olabileceğini belirtti. Örgüt tarafından, 2017 yılında mobbing de dahil olmak üzere, çalışanların faili olduğu toplam 146 görevi suistimal vakası yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan ABD merkezli mülteci yardım örgütü Uluslararası Kurtarma Komitesi'nde de cinsel istismar vakalarının yaşandığı belirlendi. Merkezi New York'ta bulunan kurumun bir sözcüsü, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, olayların Afrika ülkesi Kongo'da meydana geldiğini söyledi. Sözkonusu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran sözcü, suçlamalar hakkında donörlerin bilgilendirildiğini belirtti. Sözcü, bu konuda başka bir ayrıntı vermedi.