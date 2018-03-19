İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Tayland'ın Pattaya kentinde bulunan plajda genç bir çift, şaşkınlıktan donup kalan kalabalığın bakışları içinde cinsel ilişkiye girdi.

Aşırı derecede alkol aldığı belirtilen çift kumsalda birlikte olduktan sonra birlikte ortadan kayboldu. Polis çifti bölgenin turistik imajına zarar verdikleri gerekçesiyle her yerde arıyor.

Pattaya Sahil Güvenlik birimimn gözü önünde olan olayla ilgili birim yetkilileri bölgenin imajının korunması gerektiğini savunuyor.

Şoke eden olayı çevredeki insanlarsa ne izlemekten ne de viideo ve fotoğraf çekimi yapmaktan geri kalmadı.