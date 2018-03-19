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İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 08:54 | Son Güncelleme

Tayland'da turist bir çift ünlü plajda insanların yoğun olduğu bir noktada, adete evlerindeymiş gibi rahat bir şekilde cinsel ilişkiye girdi.

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Tayland'ın Pattaya kentinde bulunan plajda genç bir çift, şaşkınlıktan donup kalan kalabalığın bakışları içinde cinsel ilişkiye girdi.

Aşırı derecede alkol aldığı belirtilen çift kumsalda birlikte olduktan sonra birlikte ortadan kayboldu. Polis çifti bölgenin turistik imajına zarar verdikleri gerekçesiyle her yerde arıyor.

Pattaya Sahil Güvenlik birimimn gözü önünde olan olayla ilgili birim yetkilileri bölgenin imajının korunması gerektiğini savunuyor.

Şoke eden olayı çevredeki insanlarsa ne izlemekten ne de viideo ve fotoğraf çekimi yapmaktan geri kalmadı.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND cinsel ilişki plaj

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bizene? yurt dışındaki sex haberinden! bizim burda olsa taşlanarak gebertilmesi farzdı
@profesor_deniz akıl hastası ortadoğu maymunu.
@profesor_deniz hadi lan ordan taşlayacakmış sen daha taşa sarılmadan adamın akrabaları mermi boşaltır sana
iddia ediyorum erkek turktur. son zamanlarda az çok parayı bulan görmemişler çalıştığım firma iş gezisine gönderiyor diyerek Tayland'da gidiyorlar oradada basit kadınları ve zihniyeti görünce buldumcuga dönüyorlar.
ufaktan alıştırmaya çalışıyorlar. tepki verince de özgürlük diyecez ileride .
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