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İnsansız hava aracı Pakistan’da Hakkani’leri hedef aldı

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 11:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Pakistan medyası Afganistan ve Pakistan arasındaki Durand Hattı yakınlarındaki Kurram kabilesi bölgesinde "yabancı bir kuvvete ait" olduğu belirtilen insansız hava aracının yaptığı saldırı sonucu, bir komutan dahil olmak üzere en az üç Hakkani'nin öldürüldüğünü yazdı.

Haberlere göre, hedef kişi, Hakkani tarikatının baş komutanlarından Juma Khan olarak tanımlandı.

Olay, Khan ve diğer Hakkani üyeleri bir araçta seyahat ederken yaşandı.

Medyada çıkan haberlere göre, geçtiğimiz ay ABD'nin Durand Hattı yakınlarındaki bir insansız hava aracı saldırısı, militanların saklandığı bir bölgede üç militanı öldürmüştü.

Saldırıdan sonra Pakistan, Amerika'ya ait bir hava aracı ülkenin hava sahasını ihlal ettiği takdirde hava aracını vuracağı konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Pakistan Hava Kuvvetleri Şefi (PAF), Mareşal Sohail Aman, ülkenin hava sahasını ihlal ettikleri takdirde, ABD'dekiler de dahil olmak üzere herhangi bir insansız hava aracının vurulmasını birliklerine emrettiğini söyledi.

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