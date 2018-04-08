İnsansız Su Araçları Bilim Dünyasının Hizmetinde

Avustralya Ulusal Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi CSIRO tarafından üretilen insansız su araçları ilk yalnız yolculuklarına çıkıyor.

Yüzen drone’ların mucidi Richard Jenkins, bu araçların yalnızca bir web uygulamasıyla kontrol edildiklerini söylüyor.

Jenkins, "Kontrol merkezimiz yok, iPhone’umuz var, drone’u kontrol eden bir web uygulamamız var, ona nereye gitmesi gerektiğini söylüyor" dedi.

CSIRO bu üç yüzen drone’u okyanus yüzeyinden veri toplamak çin kullanacak.

CSIRO yöneticisi Dr. Larry Marshall, "Bu ipuçları başka küresel zorlukların da habercisi olabilir. Ayın görüntüleri Büyük Set Resifini, korumaya ya da gelecek el Nino’yu tahmin etmeye yarayabilir" diyor.

Bu yüzen drone’ların hareket edebilmeleri için rüzgar ve güneşten başka kaynağa ihtiyacı yok.

CSIRO araştırmacısı Bronte Tilbrook, "Bir kirlilik olayı meydana gelirse, yüzen drone’ları bu bölgelere gönderebilir ve eskisinden çok daha derinlemesine gözlem yapabiliriz" ifadelerini kullanıyor.

Drone’lar okyanusun kimyasını, tuzluluk oranını, ısısını ve okyanustaki canlı yaşantısını kayıt altına alıyor.