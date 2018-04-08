İnsansız Su Araçları Bilim Dünyasının Hizmetinde

Avustralya Ulusal Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi CSIRO tarafından üretilen insansız su araçları ilk yalnız yolculuklarına çıkıyor.
Yüzen drone’ların mucidi Richard Jenkins, bu araçların yalnızca bir web uygulamasıyla kontrol edildiklerini söylüyor.
Jenkins, "Kontrol merkezimiz yok, iPhone’umuz var, drone’u kontrol eden bir web uygulamamız var, ona nereye gitmesi gerektiğini söylüyor" dedi.
CSIRO bu üç yüzen drone’u okyanus yüzeyinden veri toplamak çin kullanacak.
CSIRO yöneticisi Dr. Larry Marshall, "Bu ipuçları başka küresel zorlukların da habercisi olabilir. Ayın görüntüleri Büyük Set Resifini, korumaya ya da gelecek el Nino’yu tahmin etmeye yarayabilir" diyor.
Bu yüzen drone’ların hareket edebilmeleri için rüzgar ve güneşten başka kaynağa ihtiyacı yok.
CSIRO araştırmacısı Bronte Tilbrook, "Bir kirlilik olayı meydana gelirse, yüzen drone’ları bu bölgelere gönderebilir ve eskisinden çok daha derinlemesine gözlem yapabiliriz" ifadelerini kullanıyor.
Drone’lar okyanusun kimyasını, tuzluluk oranını, ısısını ve okyanustaki canlı yaşantısını kayıt altına alıyor.
Veriler iklim değişikliğini gözlemleyen ve gelecekteki karbon yakalama ve depolama alanları ile ilgili inceleme yapan modellere eklenecek.
CSIRO yöneticisi Dr. Marshall "Karbonu yakalayıp hapsedebildiğimize çok ikna olduk. Yüzen drone’ların sürekli olarak belli alanları gözlemleme yeteneği var" diyor.
Yüzen robotlardan ikisi Gippsland Havzası’na doğru yola çıkacak, diğeri ise okyanusun güneyinde çalışacak.
Dr. Marshall, "Büyük, kırılan dalgalar kesinlikle cihaz için bir tehdit oluşturuyor ancak bu bizim için yeni bir alan, önce bununla nasıl başedeceklerini görmemiz gerekiyor. Eğer sorun yaşarsak bu sorunu çözmek için onu yeniden tasarlayacağız" dedi.
Her şey planlandığı gibi giderse yüzen drone’lar 12 aya kadar suda kalacak.
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