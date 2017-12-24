'İnsülin iğnesi mükemmel bir cinayet silahı'

Savcılık, Rahiied A.'nın staj yaptığı ya da çalıştığı bütün yaşlı bakım evlerini incelemeye aldı. Bir taraftan da, ölümünde şüphe görülen kişilerin mezarları açılarak, soruşturma derinleştiriliyor.

Ancak savcılığa göre, insülin yoluyla işlenen cinayetler bununla sınırla değil. Zanlının staj yaptığı Rotterdam ve Ridderkerk kasabasındaki iki ayrı yaşlı bakım evinden 12 şüpheli ölüm olayı daha bildirildi.

Rotterdam ve çevresini kapsayan Güney Hollanda eyaletindeki yaşlı bakım evlerinde çalışan 21 yaşındaki Rahiied A., en az 3 yaşlıya insülin enjekte ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yaşlı bakım evlerinde kalan ve kısa süre önce önce hayatını kaybeden kişilerin naaşı mezardan alınarak otopsiye gönderiliyor. Nedeni ise, ölümlerin iki hafta önce ortaya çıkan "insülin cinayetleri" ile ilişkisinin bulunup bulunmadığını araştırmak.

Aralık ayı başından bu yana Hollanda'nın Rotterdam kenti civarındaki bazı köy, kasaba ve kentlerde, savcılığın emri üzerine mezarlar açılıyor.

Halen gözaltında bulunan 21 yaşındaki zanlının karıştığı "insülin" cinayetleri, tesadüfen ortaya çıkarıldı. Puttershoek kasabasındaki yaşlılar evinde kalan ve fenalaştığı için hastaneye kaldırılan bir kadına, tıbben gerekli olmadığı halde insülin enjekte edildiği belirlendi.

Bir süre sonra hayatını kaybeden kadınla ilgili araştırma üzerine, Rahiied A.'nın çalıştığı diğer bakım evlerinde başka yaşlıları da insülün vererek öldürdüğü belirlendi.

Zanlının, yaşlıları öldürmek için insülini seçmesi tesadüf değil. Uzmanlara göre insülin, "mükemmel bir cinayet aracı." Çünkü ciddi bir tıbbi araştırma yapılmadığı sürece ölüm nedenini bulmak çok zor.

İnsülin iğnesinin birazcık batması bile, bir yaşlıyı komaya sokup öldürebiliyor. Belçikalı Patalog Geert van Parys, bilerek ya da istemeden insülin yoluyla ölüm olaylarının çok sık gerçekleştiğini düşünüyor.

Van Parys'e göre, ortada dikkati çekecek şüpheli kadar bir durum yoksa, olay kayıtlara normal bir ölüm gibi geçiyor.

İnsülin, herşeyden önce kolay bulunabilen bir ilaç. Her yaşılar evinde insüline ihtyacı olan birçok hasta yer alıyor. Çünkü resmi araştırmalara göre 75 yaş ve üzeri yaşlıların yüzde 75'i şeker (diyabet) hastası.