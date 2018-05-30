İnteraktif Belgesele Büyük İlgi

Amerika gümrük ve sınır yetkilileri her gün, ülkeye girmeye çalışan binlerce yolcuyla görüşüyor. Ülkeye kimin girip giremeyeceğine bu yetkililer karar veriyor. Peki bu kararı veren siz olsaydınız ne yapardınız? Tribeca Film Festivali’ne katılanlar, Pakistanlı film yapımcısı Asad Malik’in “Terminal 3” adlı 12 dakikalık interaktif belgeseliyle, bu soruya cevap verme şansı yakaladı.
“Terminal 3” adlı bir bölümde bulunan Amerika Gümrük tarama odasında, yeni gelenleri sorgulamak için hazırlık yapılıyor.
Ama burası gerçek bir havaalanı terminali değil. Yükseltilmiş gerçeklik kullanan film yapımcısı Asad Malik’in interaktif belgeselinin seti.
Asad Malik, “Ben Amerika’ya ilk kez gelirken Abu Dabi havaalanında Terminal 3’te sorgudan geçtim. Vizem ve bütün diğer belgelerim olmasına rağmen çok zorlu bir tecrübe yaşadım. Bana çok zorluk çıkardılar ve o tecrübeyi hiç unutmadım. Ardından aynı şeyi birçok kez yaşasam da, bir kişinin başka bir kişiyi çözmek için sorguya çekerken kullandığı yetki ve bu yetkiyi o kişiye veren kurumsal mekanizma bana hep çok ilginç geldi.” şeklinde konuşuyor.
Terminal 3 deneyimi sırasında, izleyiciler “Hololens” adlı yükseltilmiş gerçeklik başlıkları takıyor. Bu başlıklar aracılığıyla, Amerika’ya girmeye çalışan “sanal” yolcularla iletişim kurabiliyor.
Yolcular Müslüman görünümüne sahip. İzleyicilerin bir listeden seçebildiği sorularsa yolcunun dini, gelenekleri ve niyeti hakkında bilgi alacak şekilde hazırlanmış.
Görüşmenin sonunda, ülkeye kimin gireceğine ve kimin şüpheli olarak işaretleneceğine izleyici karar veriyor.
Malik'e göre, bir grup insanı ideolojik olarak kategorize edebilirsiniz. Ama sonuçta, onlar çelişkileri ve çok zengin kişilikleri olan kendilerine özgü insanlar.
Malik, izleyicileri Terminal 3’ün sanal dünyasına sokarak, onların bazı Müslüman yolcuların bu tip görüşmeler sırasında yaşadığı duyguları deneyimlemesini istiyor.
Sanal gerçeklik programcısı Ingrid Kopp’a göre, filmin zamanlaması mükemmel.
Ingrid Kopp, ülkede şu anda yaşananlar düşünülürse, bu film çok önemli olduğunu belirtiyor.
Bazı izleyiciler için filmin en can alıcı yanı, sorguladıkları gerçek kişilerle sonradan tanışmak olmuş.
Gui Daleiden'e göre, ülkeye girmek isteyen yolculara soru soran gümrük yetkililerini getirmek ve sordukları soruların yolcular için ne anlama geldiğini hissetmelerini sağlamak çok önemli.
Asad Malik, “Terminal 3”ü Amerika ve dünyadaki film ve Sanal Gerçeklik festivallerinde daha fazla izleyiciyle buluşturmak istiyor.
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