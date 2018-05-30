İnteraktif Belgesele Büyük İlgi

Amerika gümrük ve sınır yetkilileri her gün, ülkeye girmeye çalışan binlerce yolcuyla görüşüyor. Ülkeye kimin girip giremeyeceğine bu yetkililer karar veriyor. Peki bu kararı veren siz olsaydınız ne yapardınız? Tribeca Film Festivali’ne katılanlar, Pakistanlı film yapımcısı Asad Malik’in “Terminal 3” adlı 12 dakikalık interaktif belgeseliyle, bu soruya cevap verme şansı yakaladı.

“Terminal 3” adlı bir bölümde bulunan Amerika Gümrük tarama odasında, yeni gelenleri sorgulamak için hazırlık yapılıyor.

Ama burası gerçek bir havaalanı terminali değil. Yükseltilmiş gerçeklik kullanan film yapımcısı Asad Malik’in interaktif belgeselinin seti.

Asad Malik, “Ben Amerika’ya ilk kez gelirken Abu Dabi havaalanında Terminal 3’te sorgudan geçtim. Vizem ve bütün diğer belgelerim olmasına rağmen çok zorlu bir tecrübe yaşadım. Bana çok zorluk çıkardılar ve o tecrübeyi hiç unutmadım. Ardından aynı şeyi birçok kez yaşasam da, bir kişinin başka bir kişiyi çözmek için sorguya çekerken kullandığı yetki ve bu yetkiyi o kişiye veren kurumsal mekanizma bana hep çok ilginç geldi.” şeklinde konuşuyor.