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İnteraktif: Karşılaştırmalı seçim 2018 sonuçları

26.06.2018 11:12 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi, AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı. Seçim sonuçlarını ayrıntılı olarak inceleyebileceğiniz bir interaktif hazırladık.

İnteraktif: Karşılaştırmalı seçim 2018 sonuçları

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi, AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı.

İnteraktifimizde, seçim bölgelerini arama kutucuğuna yazarak o bölgedeki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonuçlarını görebilir, milletvekili dağılımına da bakabilirsiniz.

Ayrıca, partilerle partilerin destekledikleri adayların aldıkları oyları, hem Türkiye genelinde hem de seçim bölgesi bazında karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

2014-2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Seçimlerinin karşılaştırması ile 2015-2018 Genel Seçimler kıyaslamasını da "Geçmiş Seçimler" bölümünde inceleyebilirsiniz.

İnteraktifteki veriler, Anadolu Ajansı'nın geçtiği resmi olmayan sonuçlara dayanarak hazırlanmıştır.

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