İnternet denetimine sosyal medyada tepki

Yeni yasal düzenlemeye sosyal medyada tepkiler var.Türkiye'de internet üzerinden yapılan yayınların Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından denetlenmesini öngören yasal düzenleme TBMM'de kabul edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları üst kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de üst kuruldan yayın iletim yetkisi alacak.

Düzenlemeye göre, kuruluşların internet ortamında yayın yapabilmesi için RTÜK'ten yayın lisansı, platform yöneticilerinin ayrıca yayın iletim yetkisi alması gerekiyor. Yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra altı ay içinde de RTÜK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ortak bir yönetmelik hazırlaması öngörülüyor.

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi getirilmesi planı Türkiye'de sansür tartışmalarını da beraberinde getirmişti. İnternet üzerinden eleştirel yayın yapan platformların yasal düzenlemeden etkileneceği tahmin ediliyor.