İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?

BBCKatılımcılar internet ve dijital teknolojilerin seks endüstrisini nasıl etkilediğine yönelik soruları yanıtladı.

Leicester ve Strathclyde üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı çalışma 2 yıl sürdü. Araştırmaya 640'tan fazla seks işçisi ve 1.500 müşteri katıldı.

İnternet, seks işçilerinin sosyal medya üzerinden takip ve taciz edilme, aile ve arkadaşlarının durumu öğrenmesi riskini artırıyor.

Ancak Beyond the Gaze (Bakışların Ötesinde) başlıklı araştırma, internetle birlikte seks işçilerinin daha farklı taciz ve şiddet türlerine maruz kalabildiklerine dikkat çekiyor.

Araştırmaya göre seks işçileri internetle birlikte artık müşterilerini sokaklarda aramak zorunda kalmadıkları için, fiziksel şiddete uğrama riskleri artık daha az.

İngiltere'de online seks işçiliği üzerine yapılan en detaylı araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Esneklik, güvenlik ve bağımsızlıkSeks işçisi ve aktivist Charlotte Rose, internet üzerinden "seks satmanın" aile hayatına nasıl uygun olduğunu BBC'ye anlattı:

"Bu şekilde çalışmayı seviyorum. Çalışma saatleri esnek. İki çocuğum var. Hem onlara ayıracak vaktimin kalması, hem de para kazanabilmek çok önemli."

"İnternet sayesinde bir seks işçisi serbestçe çalışabiliyor, kendi müşterilerini bulup hayatını kazanabiliyor."

BBCRose yine de seks işçiliğinin, "damgalanma" gibi dezavantajlarının sürdüğünü belirtiyor. Mesleğinden ötürü çocuklarının zorluk çektiğini ve ev sahipleriyle problem yaşadığını anlatıyor:

"Tehdit edildim, şantaja maruz kaldım. Yaptığım iş bazılarının ahlak anlayışına uymadığı için iki kez evimden çıkarıldım"

İngiltere'de seks hizmetlerinin online reklamını yapmak yasak değil.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede 60.000 ila 80.000 seks işçisi bulunuyor.

Ama verdikleri hizmet, geleneksel seks işçiliğinden çok daha kapsamlı.

Strictly Models adlı video ajansının yöneticisi Vernaire, "Modellerimiz çoğu zaman soyunmuyor. Sadece biriyle sohbet etmek isteyen, yalnız çok fazla insan var" diyor.