İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?

"Bu şekilde çalışmayı seviyorum. Çalışma saatleri esnek. İki çocuğum var. Hem onlara ayıracak vaktimin kalması, hem de para kazanabilmek çok önemli."

Seks işçisi ve aktivist Charlotte Rose, internet üzerinden "seks satmanın" aile hayatına nasıl uygun olduğunu BBC'ye anlattı:

Katılımcılar internet ve dijital teknolojilerin seks endüstrisini nasıl etkilediğine yönelik soruları yanıtladı.

Leicester ve Strathclyde üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı çalışma 2 yıl sürdü. Araştırmaya 640'tan fazla seks işçisi ve 1.500 müşteri katıldı.

İnternet, seks işçilerinin sosyal medya üzerinden takip ve taciz edilme, aile ve arkadaşlarının durumu öğrenmesi riskini artırıyor.

Ancak Beyond the Gaze (Bakışların Ötesinde) başlıklı araştırma, internetle birlikte seks işçilerinin daha farklı taciz ve şiddet türlerine maruz kalabildiklerine dikkat çekiyor.

Son yapılan kapsamlı araştırma, seks işçiliğinin internet ile birlikte daha mobil hale geldiğini ve sektöre daha fazla sayıda insan çektiğini gösteriyor.

Strictly Models adlı video ajansının yöneticisi Vernaire, "Modellerimiz çoğu zaman soyunmuyor. Sadece biriyle sohbet etmek isteyen, yalnız çok fazla insan var" diyor.

Ama verdikleri hizmet, geleneksel seks işçiliğinden çok daha kapsamlı.

İngiltere'de seks hizmetlerinin online reklamını yapmak yasak değil.

"Tehdit edildim, şantaja maruz kaldım. Yaptığım iş bazılarının ahlak anlayışına uymadığı için iki kez evimden çıkarıldım"

Rose yine de seks işçiliğinin, "damgalanma" gibi dezavantajlarının sürdüğünü belirtiyor. Mesleğinden ötürü çocuklarının zorluk çektiğini ve ev sahipleriyle problem yaşadığını anlatıyor:

"İnternet sayesinde bir seks işçisi serbestçe çalışabiliyor, kendi müşterilerini bulup hayatını kazanabiliyor."

Web kameraları yoluyla çalışmanın sağladığı görece güvenlik, internet olmasa bu işe girmeyecek birçok kişinin sektöre katılmasına neden olmuş.

Son verilere göre sokaklardaki seks işçiliği tüm piyasanın sadece yüzde 3'ünü oluşturuyor. Seks işçilerinin çoğu artık online çalışıyor.

YENİ RİSKLER

İnternet, seks işçiliğini eskiye kıyasla daha güvenli hale getirmiş olabilir ancak akademik çalışmaya göre beraberinde yeni riskler de getirdi.

Araştırmaya katılan seks işçilerinin yüzde 80'inden fazlası bir şekilde kendilerine yönelik suç işlendiğini söyledi.

Üçte ikisi ise geçen 5 yıl içinde tacize uğradıklarını, yarısı ise özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiğini ve arkadaşları ya da aileleri tarafından dışlandıklarını söyledi.

Online çalışmak seks işçilerinin maruz kaldığı fiziksel şiddeti azaltmış olsa da, internet, seks işçilerinin kimliklerinin izinleri olmadan ifşa edilmesi ve online taciz gibi suçları artırdı.

Araştırma raporunu kaleme alan Prof Tella Sanders "Israrcı e-postalar, aramalar, kapıya dayanmalar - bazılarının 7-8 yıl sürdüğünü görüyoruz. Burada kilit noktalardan biri seks işçilerinin bu gibi durumları polise bildirmekten çekinmesi. Polisin hiçbir şey yapmayacağından ya da suçu işleyen kişinin misilleme yapacağından korkuyorular" diyor.

Araştırmaya göre polisin bu tarz ihbarlara verdiği yanıtlar tutarsız. Polis genellikle sokakta çalışan seks işçilerine yönelik suçlara odaklanıyor.