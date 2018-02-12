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İnternet sitelerine girenlerin bilgisayarları, kripto para üretmek için kullanıldı

12.02.2018 08:24 | Son Güncelleme

İnternet korsanlarının bazı siteleri hackleyerek, bu sitelere giren kişilerin bilgisayarlarını kripto para üretimi için kullandığı ortaya çıktı. BBC Teknoloji Muhabiri Rory Cellan-Jones'a göre bu tür saldırılar gittikçe sıklaşıyor.

İnternet sitelerine girenlerin bilgisayarları, kripto para üretmek için kullanıldı

İnternet korsanlarının bazı siteleri hackleyerek, bu sitelere giren kişilerin bilgisayarlarını kripto para üretimi için kullandığı ortaya çıktı.

Hackerların zararlı kodları yerleştirmeyi başardığı sitelerin arasında İngiltere'deki bazı resmi siteler de bulunuyor.

Olayın anlaşılmasının ardından, etkilenen sitelerden biri olan İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi internet sitesini geçici olarak devre dışı bıraktı.

Güvenlik araştırmacısı Scott Helme'e göre hackerlar 4 binden fazla siteye bu kodları yerleştirmeyi başardı.

Sorundan bir arkadaşının girdiği sitede zararlı yazılım uyarısı aldığını söylemesi üzerine haberdar olduğunu anlatan Helme, zararlı yazılımın izini sürdüğünde bunun görme engelliler için kullanılan Browsealoud eklentisinden kaynaklandığını fark etti.

Eklentiyi yazan Texthelp şirketi de sorunun farkında olduklarını ve dört saat içinde sorunu çözdüklerini belirtti.

İnternet korsanları, bu sitelere girenlerin bilgisayarlarının işlem gücünü kullanarak Monero adlı bir kripto para birimi üretti.

Bitcoin'in rakiplerinden biri olan Monero'nun özelliği, parayı gönderen ve alan kişinin "takip edilemez" olması.

Analiz

Rory Cellan-Jones, BBC Teknoloji Muhabiri

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin yükselişi, kolay yoldan para kazanmak isteyen hackerların dikkatinden kaçmadı.

Karmaşık matematik problemleri çözerek gerçekleşen kripto para üretimi için tam zamanlı çalışan güçlü işlemcilere ihtiyaç duyuluyor ve bu da elektrik faturasını artırıyor.

Bu yüzden başkalarının bilgisayarlarına bu işi yaptırmak en kolayı. Hackerlar internet sitelerine ekledikleri kodlarla her şeyden habersiz ziyaretçilerin kendileri için kripto para üretmesini sağlıyor.

Bu tür saldırılar gittikçe sıklaşıyor. Bu yöntemle insanların verileri çalınmasa da hackerların kodları tarafından istenen işlemi yapmaya uğraşan bilgisayarlar yavaşlıyor.

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