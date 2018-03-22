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İnternet yayınlarına RTÜK denetimi getirildi

22.03.2018 00:49 | Son Güncelleme

'Torba tasarı' kapsamında TBMM'de Çarşamba günü kabul edilen kanun uyarınca internette yayın hizmeti yapan medya kuruluşları da RTÜK denetimine geçti. Bu kuruluşlar üst kuruldan yayın lisansı, platform işletmecileri de yayın iletim yetkisi alacak.

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi getirildi

TBMM'de Çarşamba gecesi kabul edilen düzenlemeyle internet üzerinde yapılan yayınlara RTÜK denetimi getildi.

Düzenlemeyle RTÜK'ün uygun görmediği, yayın hakkı ya da lisansı bulunmayan, ya da hak ve lisanları iptal edilen internet yayınlarının içeriklerine de yayın yasağı uygulanabilecek.

RTÜK'ün talebiyle sulh ceza hakimliği, 24 saat içinde duruşma yapmaksızın talebi karara bağlayacak ve bu karara Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

Yayın hakkı ve iletim lisansı verilmesi ile söz konusu yayınların denetlenmesi ve getirilen bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 6 ay içerisinde birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Yasa uyarınca kuruluşlar da internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için Türkiye'nin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi RTÜK'ten yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetkisi alması zorunlu olacak.

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