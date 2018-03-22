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İnternet yayınlarına RTÜK denetimi yasalaştı

22.03.2018 00:49 | Son Güncelleme

Mecliste yasalaşan tasarıya göre Türkiye’de yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya kuruluşları RTÜK’ten yayın lisansı almak zorunda.

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi yasalaştı

İnternete, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) denetimini getiren tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yasalaştı.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre Çarşamba akşam saatlerinde torba yasa kapsamında meclisten geçen tasarıya göre radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları RTÜK’ten yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de yine RTÜK'ten yayın iletim yetkisi almak zorunda.

Torba yasada internete RTÜK denetimi haricinde işsizlik sigortası kanununda düzenlemeden doğalgaz ithalatına kadar birçok farklı konuyu bulunuyor.

Hürriyet gazetesinin geçtiği habere göre yayın hakkı ya da lisansı bulunmayan ya da bu hak ve lisansları iptal edilen yayınlara ilişkin, RTÜK’ün talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesine karar verilebilecek.

Sulh ceza hakimi RTÜK’ün talebini en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlamak ile yükümlüyken, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı belirtildi.

Habere göre tasarıda yapılan son dakika önerge değişikliğiyle, bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformları düzenleme kapsamına alınmadı.

DW/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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