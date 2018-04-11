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İnternete erişimde cinsiyet eşitliği çağrısı

11.04.2018 21:45 | Son Güncelleme

BM ve AB yetkilileri cinsiyet eşitliği için çok daha fazla kadına internet erişimi sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Aksi halde kız çocukları ve kadınların "geri kalacağı" vurgulandı.Dünya genelinde kadın ve erkekler eşit olabilmesinin bir yolu da internet kullanımından geçiyor. Uluslararası alanda çalışan uzmanlar, bu nedenle internet erişiminde cinsiyet eşitliği sağlanmasını istedi.

Brüksel’de Çarşamba günü bir araya gelen Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu yetkilileri, dijital teknolojilerin herkesin kullanımına açılmasının önemini vurguladı.

Avrupa Komisyonu'nun uluslararası işbirliği ve kalkınmadan sorumlu üyesi Neven Mimica, dünya genelinde dört milyarın üzerinde kişinin internete erişimi olmadığını vurguladı. Mimica, "gelişmekte olan ülkelerdeki dijital uçurumu sonlandırmak, herkes için fayda sağlayacak daha varlıklı ve sürdürülebilir toplumlar oluşturmak için önemli” dedi.

Mimica, dijital teknolojilere olan erişimin cinsiyet eşitliği sağlanmasının anahtarı olduğunu söyledi. Avrupa Komisyonu yetkilisi ayrıca eğitim, yeterlilik ve sosyal engellerin yıkılması gerektiğini ifade etti.

"Yoksullukla mücadele sadece suya erişim sağlamak değildir"

Benzer görüşleri Brüksel'deki görüşmeye katılan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nden Phumzile Mlambo-Ngcuka da dillendirdi. Mlambo-Ngcuka, "kız çocukları ve kadınların internete erişimi yoksa, geri kalıyorlar" dedi.

BM yetkilisi, internete erişim imkanının öğrenme üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekerek yoksullukla sadece suya erişim sağlanarak ya da sıhhı tesisler oluşturularak mücadele edilmeyeceğini vurguladı. Mlambo-Ngcuka, her zaman teknolojinin de hesaba katılması gerektiğini söyledi.

DW,KNA/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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