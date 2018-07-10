İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

Dört genç kız, diğer genç kızın evine zorla girdi. Önce saçlarını traş ettiler, ardından akıl almaz işkence başladı.

ZORLA ORAL SEKS YAPTIRDILAR

17 yaşındaki Sara Zagidullina'yı kendilerine oral seks yapmaya zorladılar, çıplak halde banyoya sürüklediler. Cinsel organına hortum sokup sıcak su açtılar.

Aleksandra Dulesova'nın başını çektiği saldırganlar, kurbanı can çekişirken öylece banyo zeminine bıraktılar, evi yağmalamaya giriştiler. Para, laptop, cep telefonu ve değerli olan her şeyi çaldılar.

Dört genç kız, yaptıkları her şeyi de ayrıca cep telefonuyla filme aldı.

CİNSEL ORGANINA HORTUM SOKTULAR

Rusya'yı ayağa kaldıran olayın kurbanı genç kız, hastaneye kaldırıldığında bilincini yitirmişti. Yoğun bakıma alınan genç kızı hayata döndürmeyi başaran doktorlar, rahmin aldığı hasar nedeniyle kurbanın çocuk doğuramayacağını açıkladı.

Rusya'nın orta kesimindeki Gubakha'da yaşananların nedeni ise, kıskançlık. Kurbanın erkek arkadaşı, daha önce saldırganlardan birinin sevgilisiydi. Genç kız hamile kaldı, erkek ilişkiyi bitirdi.

Genç adam yeni bir ilişkiye başladı ancak işkence gören kurban geçmişten habersizdi.

Saldırgandan üçünü tutuklayan Rus polisi, işkence görüntülerini kızlardan birinin telefonunda buldu. Kızları örgütleyen eski sevgili ise, hamile olduğu için ev hapsinde tutulacak.

Yerel medya, mahkemeye çıkacak saldırganların suçlu bulunmaları halinde 15 yıl ceza alabileceğini aktarıyor.



