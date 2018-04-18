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Irak 300'ü aşkın kişiyi IŞİD'e üyelikten idama mahkum etti

18.04.2018 13:28 | Son Güncelleme

Irak mahkemeleri 300'ü aşkın kişiyi IŞİD'e üye oldukları suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı, yüzlerce kişiye ise müebbet hapis cezası verildi. IŞİD'e üyelikten hüküm giyenler arasında çok sayıda Türk vatandaşı kadın olduğu da ifade ediliyor.

Irak 300'ü aşkın kişiyi IŞİD'e üyelikten idama mahkum etti

Irak mahkemeleri 300'ü aşkın kişiyi IŞİD'e üye oldukları suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı.

Fransız haber ajansı AFP, başkent Bağdat ve Musul'daki iki farklı mahkemede yargılanan sanıklar hakkında kararın bugün çıktığını ve idam cezasına çarptırılanların arasında çok sayıda yabancı ülke vatandaşının da olduğunu ifade etti.

AFP'ye bilgi veren Iraklı yetkililer, Bağdat'taki mahkemede 97 yabancı uyruklunun idama mahkum edildiğini, 185 kişinin ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ifade ediyor.

27 yaşındaki Fransa vatandaşı Melina Bougdeir, Bağdat'ta çıktığı duruşmalara çocuğuyla katılmıştı. Bougdeir, Şubat ayında IŞİD'e üyelikten 7 ay hapis cezasına çarptırılmış cezasının ardından Fransa'ya iade edilmesi hükmü verilmişti.

Hüküm giyenler arasında Türk vatandaşı kadınlar da var

Ceza alanların arasında kadınların da bulunduğu ve yabancı uyruklu kadınların önemli kısmının ise Türk vatandaşı ya da eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtiliyor.

Musul'daki mahkeme ise 212 kişiyi idama mahkum ederken, 341 kişiye de müebbet cezası verdi.

Irak Anayasa Mahkemesi sözcüsü Abdülsettar Bayrakdar, "Duruşmalarda bu kişilerin suç işlediği kanıtlanmıştır" dedi.

Aralık 2017'de IŞİD'e karşı savaşın kazanıldığını ilan eden Irak hükümeti, örgüte üyelikle suçlananların yargılama sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

Bağdat ve Musul'da kurulan mahkemelerde toplu yargılamalar düzenleniyordu.

Pazartesi günü, IŞİD üyeliğinden hüküm giyen 11 kişi idam edilmişti.

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, yargılama süreçlerini eleştirmiş ve "Adil yargılama prensiplerinin uygulanmadığı, kimi zaman işkence sonucu alınan itiraflardan başka delilin bulunmadığı, aceleye getirilen süreçlerinin ardından idamlar gerçekleşti" demişti.

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