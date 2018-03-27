Irak Başbakanı İbadi: 'Yabancı savaşçıların' Türkiye'ye saldırılarını önleyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi telefonda görüştü. İbadi görüşmede Yıldırım'a, Irak ordusuna, Türkiye'ye sınır ötesi saldırılar düzenlenmesini önlemesi yolunda talimat verildiğini söyledi.

Reuters ajansının haberine göre, Irak Başbakanı İbadi, saldırıları düzenleyenler için "yabancı savaşçılar" ifadesini kullandı.

Irak basını, Başbakan Yıldırım'ın Bağdat yönetiminin onayı olmadan Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirilmeyeceğini söylediğini yazdı.

Söz konusu haberler, Başbakanlıktan yapılan açıklamaya dayandırıldı.

Erdoğan: Sincar'a fazla tahammülümüz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Irak'tan bir yetkilinin Türkiye'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüşeceğini söylemişti.

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen AB-Türkiye Zirvesi'ne hareketinden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Dün (Pazar) akşam itibarıyla Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı hareketleri olduğu bilgisini ben de istihbarat örgütlerimizden aldım" demişti.

Erdoğan, "Temennimiz odur ki Irak merkezi yönetimi Sincar'da bu operasyonu hakkıyla versin. Yoksa gereğini Sincar'da biz yaparız. Çünkü Sincar'a bizim öyle çok fazla tahammülümüz yok" ifadelerini kullanmıştı.