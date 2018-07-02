Irak IŞİD'e karşı Suriye sınırına tel örgü çekiyor

Tel örgülerin yanında altı metrelik hendekler kazılıp gözetleme kuleleri de inşa ediliyor.

Anbar Eyaleti'nin sınır polisi sözcüsü Enver Hamid Nayef, "Suriye sınır boyunca güvenlik çiti ve gözetleme kulelerinin inşasına 10 gün önce başladık" açıklamasını yaptı.

Suriye ile Irak arasındaki sınır 595 kilometre uzunluğunda. Şu ana kadar yaklaşık 19 kilometrelik bir hatta tel örgü çekildiği aktarılıyor.

Yeni sistemde termal kameralar ve droneların da yoğun olarak kullanılacağı belirtiliyor.

IŞİD'lilerin Anbar Çölü'nde hala etkin oldukları, ülkenin diğer yerlerinde de uyuyan hücrelere sahip oldukları aktarılıyor.

Geçen hafta Şii milis güçleri Kerkük'ün kuzeyinde IŞİD militanlarıyla çatışmıştı.

Bağdat yönetimi, geçen yılın sonunda IŞİD'e karşı zafer ilan etmişti. Ancak IŞİD savaşçılarının Irak ve Suriye arasındaki çöllük alanda hala etkin oldukları biliniyor.

