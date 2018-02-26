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Irak ordusundan IŞİD mağarasına operasyon: 30 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2018 01:28 | Son Güncelleme

Irak ordusunun Musul kenti kırsalında terör örgütü IŞİD militanlarının saklandığı bir mağarayı vurması sonucu 30 teröristin öldüğü bildirildi.

Irak ordusundan IŞİD mağarasına operasyon: 30 ölü

Orduya bağlı 20. Bölük Komutanı Abbas Abdulmunim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun Musul'un batı kesimindeki Beac kasabasında istihbarat bilgilerine dayanarak yaklaşık 30 teröristin barınak olarak kullandığı bir mağara tespit ettiğini belirtti.

Mağaranın elektrik, su ve ulaşım araçları ile donatıldığına dikkati çeken Abdulmunim, ordu güçlerinin mağarayı bombalayarak yıktığını kaydetti.

Olayda mağarada bulunan tüm teröristlerin öldüğünü aktaran Abdulmunim, "Bombardıman sırasında mağara içinde de birkaç patlama gerçekleşti. Bu da içeride cephanelik, patlayıcı madde ve akaryakıt bulunduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Irak güçlerinin tüm şehirleri terör örgütü IŞİD'ten kurtarmasının ardından buralardan kaçan bazı teröristlerin çöl bölgesinde saklandığı kaydediliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ırak Musul IŞİD DEAŞ DAEŞ

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