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Irak seçimleri: Şii lider Sadr önde

14.05.2018 08:39 | Son Güncelleme

IŞİD'in mağlup edilmesinin ardından Irak'ta yapılan ilk resmi genel seçimleri Şiiler önde götürüyor.

Irak seçimleri: Şii lider Sadr önde

Seçim komisyonu oyların yarısından fazlasının sayıldığını ve Şii lider Mukteda es Sadr'ın önde olduğunu açıkladı.Irak'ta Cumartesi günü düzenlenen genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Şii lider Mukteda es Sadr liderliğindeki blok önde gidiyor. Seçim komisyonundan yapılan açıklamada kullanılan oyların yarısından fazlasının sayıldığı ve Sadr'ın önde olduğu bilgisi verildi.

İlk sonuçlara göre Mukteda es Sadr'ı, Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanları arasında yer alan Hadi el Amiri takip ediyor. Amiri, İran ile olan iyi ilişkileriyle tanınıyor. Üçüncü sırada ise Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin yer aldığı açıklandı.

Irak'ta 18 bölgede oy kullanıldı. 10 bölgede oy sayımının tamamlandı. Şii liderler Sadr ile Amiri şimdiye kadar dört bölgede en fazla oyu aldı. Sadr'ın başkent Bağdat'tan da en fazla oyu alan aday olduğu belirtildi. Şii lider Mukteda es Sadr, 2003 ile 2011 yılları arasında Irak'ı işgal eden ABD birliklerine karşı mücadele vermişti.

Seçim komisyonu ve güvenlik çevrelerinden yapılan ilk açıklamada IŞİD'in mağlup edilmesinden sonra yapılan ilk resmi seçimlerde İbadi'nin önde gittiği belirtilmişti.

Seçimlere katılım oranının yüzde 44,5 olduğu açıkanırken bu oranın önceki seçimlere göre düşük olduğu belirtildi. Resmi seçim sonuçlarının yüksek mahkeme tarafından bugün açıklamanması bekleniyor.

DW,Reuters/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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