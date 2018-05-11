Irak Seçimleri Yeni Bir Siyasi Düzen Getirebilir mi?

Irak hükümetinde, liderlik pozisyonlarının Irak halkını oluşturan Şii, Sünni Müslüman, Kürt ve diğer azınlıklar arasında dağıtıldığı bir kota sistemi kullanılıyor.

Ancak bazı Iraklılar’a göre bu umut gerçekleşmeyebilir.

12 Mayıs’ta Iraklı seçmenler, geçen yıl Bağdat hükümetinin IŞİD militanlarına karşı kazandığı zafer sonrasında ilk kez sandık başına gidiyor. Iraklılar, seçilecek yeni liderlerin, Irak’ta onlarca yıldır devam eden savaşlarla ekonomik krizlerin temel nedeni olarak görülen yolsuzlukla mücadele etmesini umuyor.

Iraklı siyaset uzmanı Nejem El Kassab’a göre, seçimlerde hiç bir partinin parlamento çoğunluğunu sağlaması beklenmiyor. Uzman, koalisyon görüşmelerinin çok uzun süreceğini, başbakanın ve diğer üst düzey hükümet liderlerinin seçilmesinde hararetli pazarlıklar yaşanacağını söylüyor.

Kassab, “Parti ittifakları artık hizipsel ortaklıklara dayanmadığı için liderlik üzerinde uzlaşmaya varmak çok zor olacak” diyor.

Kassab, geçen yıl IŞİD militanlarına karşı zafer kazanan Başbakan Haydar El Ebadi’nin avantajlı durumda olduğunu söylüyor. Diğer Şii adaylar arasında eski Başbakan Nuri El Maliki ve IŞİD’le savaş sırasında resmiyet kazanan Şii Halk Seferberlik Güçleri’nin lideri Hadi El Ameri var.

Ancak Kassab, seçimlerin ve ardından yapılacak hükümet görüşmelerinin ne sonuç vereceğinin öngörülemez olduğunu söylüyor. Örneğin, Irak’taki siyasi ittifaklardan biri önde gelen Şii liderlerin yanında, laik ve Komünist partileri de içeriyor. Ve daha önceki seçimlerden farklı olarak bu kez Sünni seçmenlerin, 2014-2017 arasında ağırlıklı olarak Sünni bölgeleri işgal eden IŞİD’i yenilgiye uğratan Ebadi koalisyonuna oy vermesi daha muhtemel görünüyor.