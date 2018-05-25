Irak Seçimlerindeki Usulsüzlük İddialarına Soruşturma Emri

Irak Başbakanı Haydar el Ebadi, son genel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının inceleneceğini açıkladı.

Radikal Şii lider Muktada El Sadr’ın liderliğindeki seçim ittifakı, parlamento seçimlerinde en fazla sandalyeyi kazanmıştı.

Usulsüzlük iddiaları daha çok Kerkük kentinde yoğunlaşıyor. Bununla birlikte çok sayıda ilde seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiaları mevcut. Bu seçimlerde Irak’ta ilk kez elektronik sayım sistemi kullanılmıştı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada iddiaların bakanlar kurulu tarafından atanan özel bir komisyon tarafından inceleneceği bildirildi. Bazı adaylar, seçmenlerin taciz edildliğine, seçmen kimlik kartlarının da dağıtımında karışıklıklar yaşandığına, bu durumun birçok seçmeni sandığa gitmekten caydırdığına dikkati çekiyor.

Seçim usulsüzlükleri iddialarının incelenmesi yönünde aralraında BM temsilcisi Jan Kubis’in de bulunduğu çok sayıda kişi ve kesimden çağrı yapılmıştı. Bu çağrıların ardından Irak seçim komisyonu, beş ildeki 103 seçim merkezinde yapılan oylamaları iptal etti. Güvenlik ve istihbarat uzmanlarının da yer alacağı özel inceleme komisyonu, Irak seçim komisyonu da dahil, seçim sürecine ait tüm belgelere erişim hakkına sahip olacak.

