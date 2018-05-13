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Irak seçimlerine hile iddiaları damgasını vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2018 01:59 | Son Güncelleme

Irak'ta yapılan genel seçimlere düşük katılım ve kuzey bölgelerinde usulsüzlük iddiaları damgasını vurdu. Irak genelinde seçimlere ilginin düşük olduğu gözlemlenirken, seçim komiserliği tarafından katılımın yüzde 44,5 olduğu duyuruldu. Seçime Kerkük ve Süleymaniye'de bazı Kürt partiler tarafından hile karıştırıldığı iddia edildi.

Irak seçimlerine hile iddiaları damgasını vurdu

Irak'ta yapılan genel seçimlere düşük katılım ve kuzey bölgelerinde usulsüzlük iddiaları damgasını vurdu.

SEÇİME KATILIM %44,5

Irak genelinde seçimlere ilginin düşük olduğu gözlemlenirken, seçim komiserliği tarafından katılımın yüzde 44,5 olduğu duyuruldu.

Başkent Bağdat'ta oy kullanma işlemi süresince seçim merkezlerinin önü ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Iraklılar seçmen kartını göstererek elektronik cihazlarda oyunu kullandı. Ülkenin bazı yerlerinde ilk defa kullanılan elektronik seçim sistemlerinde arızalar meydana geldi. Seçime Kerkük ve Süleymaniye'de bazı Kürt partiler tarafından hile karıştırıldığı iddia edildi.

Türkmenlerin yoğun olarak bulundukları Kerkük merkeziyle Dakuk ve Altunköprü'de oyların Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisine (KYB) kaydırıldığı ileri sürüldü.

TÜRKMENLER GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Seçimlerde hile iddiaları üzerine Kerkük ve diğer bölgelerdeki Türkmenler gösteriler düzenledi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'te durumun ciddiyetini koruduğunu, Türkmenlerin oylarının çalındığını söyledi. Salihi, Bağdat yönetimini olaya acilen müdahalede bulunmaya çağırdı. Elektronik seçim sistemine hile yapıldığı iddia edilen bir diğer kent kuzeydeki Süleymaniye oldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesindeki Goran (Değişim) Hareketinin, elektronik seçim sisteminde hile yapıldığı iddiasını ortaya atmasının ardından parti merkezine ağır silahlarla saldırı düzenlendi.

Süleymaniye'deki Goran Hareketi merkezine, Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, Kürdistan İslami Birlik Partisi ve İslami Toplum Partisi temsilcileriyle toplantı yapıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ağır silahlarla ateş açıldı. Goran Hareketi televizyonu KNN ise, parti binasına saldırıların, seçime hile karıştıran Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) İstihbarat Sorumlusu Lahur Şeyh Cengi tarafından organize edildiğini ileri sürdü. Silahlı saldırının ardından Goran'ın çağrısı üzerine çok sayıda partili bina önünde toplandı.

KDP DE SÜLEYMANİYE'DEKİ SONUÇLARI REDDETTİ

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Süleymaniye vilayetinde yapılan elektronik seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek, oyların elle tek tek sayılmasını talep etti.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla Süleymaniye'de başlayan gerginliğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Süleymaniye kentinin güvenlik ve istikrarının hedef alınmasından çok endişeliyiz. Bu yüzden siyasi partilerin binalarına yapılan silahlı saldırıların ivedi bir şekilde sona ermeli ve güvenlik güçleri de sorumluluklarını yerine getirip, tüm parti binalarını korumalıdır." ifadesi kullanıldı.

Yüksek Seçim Komisyonunca yapılan açıklamada, hile iddialarının takip edildiği ve yasal olarak gerekenlerin yapılacağı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim ırak Kerkük

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